大律師公會下月改選主席等10人　選前兩執委自行請辭

大律師公會執委會明年1月20日舉行換屆選舉，改選正副主席、以及其他經選舉產生的執委等共10人。公會今日（15日）向各成員發通知，指執委當中有2人已正式請辭，將於本屆任期結束之時退任，分別是黃瑞紅及陳政龍。



另外，駱浩成（ROSS Phillip）、蕭淑瑜及黃若鋒三人按規定亦會離任，當中黃若鋒合資格再參與今次換屆選舉。經選舉產生的執委中，有6人按規定留任至下屆，分別是梁寶琳、陳志剛、譚俊傑、馬亞山（MARWAH, Azan Aziz）、李曉亮和曾希雯。



換言之，今次換屆選舉將產生一名主席、兩名副主席；一名名譽秘書及財政，一名副名譽秘書；以及5名執委，總共10人。



新一屆20名執委 9席料由新主席委任

現時大律師公會執委會，除了正副主席、秘書財政等5人，一般執委共有20人，新一屆6人留任、5人改選，將有9個執委席位出現空缺。曾任公會主席的資深大律師湯家驊指，餘下席位依照慣例將由新任主席委任年輕大律師接棒，旨在令他們有機會參與及認識公會運作，也是培養新生代的途徑。過程會同執委會商討，新主席也可能在參選階段已交代擬委任人選。

至於辭任的兩名執委，都是依規定提早至少4星期書面通知公會，黃瑞紅據報早前已舉家移居英國，她在多宗反修例與初選案中擔任辯護大狀，丈夫是屯門區前區議員、工黨前秘書長譚駿賢。陳政龍則是資深大律師。

換屆選舉提名期，將在選前5個星期展開，為期兩周。早前有消息傳出資深大律師杜淦堃將競選公會主席，湯家驊指公會換屆選舉一直都不太熱烈，暫時除了杜淦堃，未聽聞有其他人選。