法援改革︱禁自選律師　大律師公會指或與基本法條文不一致

政府提出改革法援制度，加強管理由法援支付的各類案件，包括規定刑事案須由法援署委派律師，不再容許申請人自由選擇。民事案則收緊律師每年的接辦案件上限，其中司法覆核案新設限額，大律師每年只可處理3宗，事務律師則以5宗為上限。

大律師公會向立法會司法及法律事務委員會提交意見書，指申請人不能選擇律師，或影響司法公正，同時指出《基本法》35條保障市民選擇律師權利，質疑做法或與《基本法》條文不一致。



大律師公會指出，《基本法》35條有條文保障市民選擇律師權利，質疑新法援制度或與《基本法》條文不一致，又指《基本法》25條指出法律面前人人平等，若有錢人可有權選擇律師，但因無法承擔高昂律師費用的市民，則無權選擇律師，公會認為做法帶歧視性質。

公會又認為，律師及被告人須高度互信，惟被告面對不熟悉的律師，或未必全面透露案情，最終或影響司法公正。

刑事案件將由法援署指派律師

政府早前在文件中表示，《刑事案件法律援助規則》並無指明委派律師的做法，但過往慣例令人誤以為申請人可自行挑選。政府舉例去年的刑事法援案件，408名律師接辦了共2,695宗，另312名大律師接辦共2,738宗。當中接辦最多案件的20名律師和20名大律師，分別處理了504宗和549宗案件，佔比分別達19%及20%。

為了加強管理法援申請及個案，防範濫用，以及增加接辦律師人數，防止獲委派案件過度集中，當局建議日後除特殊情況外，例如指明律師曾在下級法院代表申請人，否則將不容許他們在刑事案件方面自行選擇代表律師，改由法援署指派，署方會按不同案件類型制定律師名單。