童樂居虐兒案｜狄志遠提緊急質詢促交代　陳曼琪倡設工作者黑名單

香港保護兒童會轄下「童樂居」虐兒事件持續發酵，警方今（21日）於黃大仙及沙田拘捕2名分別56歲及46歲的院舍女工作員，2人涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，現正被扣查，至今累計18人被警方調查。



新思維主席、社福界立法會議員狄志遠稱，已根據議事規則《議事規則》就事件提出緊急質詢，要求政府盡快全面向公眾交代事件。選委界議員、港區人大代表陳曼琪指，「童樂居」本身是「護兒的照顧者」，但如今變成「摧殘兒童的施虐者」，她促政府盡快就「沒有保護罪」向立法會提交立法建議。



狄指事件損市民對弱勢機構信心

狄志遠指， 「童樂居」虐兒事件受大眾廣泛關注，嚴重影響市民對同類型機構的信心，批評勞工及福利局與社會福利署至今仍未作出全面交代，亦未有作出適切跟進事項，認為政府對事件責無旁貸。狄志遠稱已去信社會福利署署長，就六點事項提出關注，包括調查相關機構是否於揭發相關虐兒前得悉事件；交代就相關機構的巡查次數及相關巡查報告；盡快就事件檢討及改善現行的監管機制並交代相關時間表；承諾公開獨立檢討委員會的完整報告；盡快提交保護兒童法例草案等。

狄志遠形容，事件已失控且問題越趨嚴重，認為必須及有理由向政府提出緊急質詢，稱已根據議事規則《議事規則》就事件提出緊急質詢，要求政府盡快全面向公眾交代事件，包括要求政府交代會否派遣獨立專家出任機構董事局成員監察機構運作、會否全面檢討及改善弱勢院舍的管理情況及監察機制等。

陳曼琪促請政府重新檢視勞福局監管託兒機構制度。（吳倬安攝）

陳曼琪斥護兒變虐兒 要求檢視監管制度

陳曼琪稱對事件感震驚和痛心，認為特區政府和勞福局須深切反省，「離兒童最近、接觸最多、最應該護兒的照顧者，竟然成為摧殘兒童的施虐者。」

陳曼琪要求促政府盡快就「沒有保護罪」向立法會提交立法建議，又要求政府重新檢視勞福局監管託兒機構制度，並呈交年度檢視報告，亦應檢測監管照顧者及被照顧者比例。陳曼琪又認為，政府應嚴肅考慮制定幼兒工作者黑名單，若幼兒工作者曾是虐兒犯案者或被投訴成立的專業失德者，須從註冊名單除名，防止有不良記錄的幼兒工作繼續從事相關行業。