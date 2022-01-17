童樂居虐兒案｜社署今早派專隊進駐　每天實地監察日常運作

香港保護兒童會轄下「童樂居」虐兒案，涉及的受害幼兒達29人，至今有16名涉案的育兒工作員被控「對所看管兒童或少年人襲擊」。社會福利署今早（17日）派遣專隊，一共約8人進駐涉事的幼兒中心。據了解，警方西九龍總區重案組仍繼續在翻看「童樂居」閉路電視片段，不排除日內再有跟進行動。



社會福利署今早（17日）派遣專隊，一共約8人進駐發生虐兒案的香港保護兒童會「童樂居」。(鄭子峰攝)

香港保護兒童會轄下「童樂居」虐兒案，涉及受害幼兒達29人，至今有16名涉案的育兒工作員被控「對所看管兒童或少年人襲擊」。當時事件被揭發後，香港保護兒童會事隔多日才交待情況，其總幹事蘇淑賢表示，無證據顯示轄下幼兒園有同類事件，強調是「零容忍」。但被問到會否有高層引咎辭職及道歉，她未有回應。

社署8人分兩輛專車駛入童樂居

社署上周五（14日）公布，將於今日派遣專隊進駐涉事幼兒中心，成員包括社工，護士及具備監管幼兒中心經驗的人員，每天駐守幼兒中心，實地密切監察中心的日常運作。直至今早11時15分，社署兩輛專車，一共約8人到達涉事幼兒中心。專隊並無向傳媒披露情況，現場亦無警車及警員。

警方繼續翻看CCTV片段 或再有跟進行動

據了解，警方西九龍總區重案組仍繼續在翻看「童樂居」閉路電視片段，不排除日內再有跟進行動。香港保護兒童會日前稱，理解及支持社署派專隊到「童樂居」監察日常運作，會全面配合，又指因應近日「童樂居」人手緊張，已從其他單位調配合資格人手予以支援，而過去三星期，已安排主管級的幼兒工作者到童樂居進行特別監察及突擊巡查。