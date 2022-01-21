歐洲議會通過涉港決議　譚耀宗及多個政黨嚴厲譴責

歐洲議會通過通過議案，強烈譴責香港人權及自由惡化，同時點名要求制裁中港官員，包括特首林鄭月娥、政務司司長李家超、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧等。



多名政界人士批評歐洲議會的決議。全國人大常委譚耀宗表示做法不合理，是違背國際法和國際關係基本準則，對此表示堅決反對及嚴厲譴責。



歐洲議會。（AP）

譚耀宗：香港從來沒有「政治犯」

譚耀宗稱，香港的司法程序是公平公正處理，從來沒有所謂的「政治犯」或剝奪新聞自由、人權自由。他強調香港事務純屬中國內政，包括歐洲議會在內的外國機構或所謂政客，不應該干預中國內政及香港事務，或試圖借香港事務抹黑中國，又認為歐洲議會不應再「雙重標準」，應該更好地關心歐洲的事務，例如當地部分國家處理難民問題上，被指存有違反人權的事情。

民建聯斥行事荒謬 新民黨極度憤慨

民建聯對歐洲議會的決議表示強烈不滿及堅決反對，認為是完善無視香港完善選舉制度有助推動良政善治，又攻擊《港區國安法》對國家安全及市民人身安全的保障，以及詆譭「一國兩制」在香港取得成功，認為反映歐洲議會行事荒謬，是非不分。

新民黨亦發表聲明，指歐洲議會的指控不實，實屬粗暴干預國家及香港內部事務，並對歐洲議會呼籲歐盟制裁相關官員和抵制冬奧表示極度憤慨。

工聯會稱意圖破壞香港和平安寧

工聯會則嚴厲譴責歐洲議會粗暴干涉中國內政，意圖破壞香港穩定的行徑，指歐洲議會決議打着民主、人權等旗號，對香港內部事務指手劃腳、說三道四，攻擊抹黑香港民主自由遭到破壞，叫囂對中央政府和香港特區官員進行制裁並抵制北京冬奧會，意圖破壞香港的和平安寧。

自由黨斥是霸道行為 經民聯批罔顧事實

自由黨強烈不滿歐洲議會的決議，認為歐洲議會嚴重干擾香港特區事務，是一種霸道行為，完全不能接受。該黨表示反對一切侵犯國家主權和粗暴干涉國家內政的野蠻霸道行為，批評歐洲議會混淆是非，而歐洲議會一些政客一再以自由、人權為名就香港特區事務指手劃腳，為反中亂港分子撐腰打氣，做法極其荒謬，促請歐洲議會停止插手香港特區事務和中國內政。

經民聯聲明指，歐洲議會粗暴干涉香港事務，並罔顧事實，無視香港局面不斷向好發展的趨勢，對此表示強烈反對，又要求停止透過製造各種藉口以干涉香港事務和中國內政，多做對雙方人民有益的事。