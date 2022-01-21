歐洲議會斥香港人權惡化　籲抵制冬奧　駐港公署：大好局面已形成

歐洲議會當地時間周四（20日）以585票贊成、46票反對和41票棄權，大比數通過《關於香港侵犯基本自由》決議，強烈譴責香港人權狀況惡化，要求港府釋放所政治犯，並撤銷和平示威者的檢控。決議敦促北京廢除《港區國安法》，又關注中國試圖對外對內建立威權的合法性，呼籲歐盟對損害人權的香港及內地官員、以至企業實施制裁，並抵制北京冬奧。



外交部駐港特派員公署今（21日）發聲明，表示強烈不滿和堅決反對，批評決議睜著眼睛說瞎話，胡亂攻擊及抹黑香港民主自由遭受破壞。發言人稱中央審時度勢，針對近年香港的亂象危局，出台《港區國安法》，完善特區選舉制度，堅定落實「愛國者治港」原則，「特區良政善治、海晏河清的大好局面已經形成！」



歐洲議會的決議更敦促歐盟執委會及各成員國，因應香港自治地位遭破壞，重新檢視與內地及香港就海關事務的合作及互助雙邊協議。決議亦罕有地要求歐盟，審視過往支持香港參與世界貿易組織的立場。

公署：中國政府才是香港民主制度設計者

公署發言人重申，中國政府才是香港民主制度的設計者、創立者、推進者和維護者，「歐洲議會罔顧歷史和現實，為『刷存在感』，屢次三番以所謂『民主自由』抹黑香港，攻擊中國，無理無知無恥！」公署批評歐洲議會亦步亦趨搞所謂「民主輸出」，甘當製造地區禍亂、荼毒無辜的幫兇，決議是公然違背國際法和國際關係基本準則，批評肆意插手香港事務和中國內政是極其荒謬。

公署強調，中國人民不信邪也不怕邪，「一些無良政客一再搬出制裁、抵制冬奧等卑鄙伎倆，搞政治霸凌，恰恰暴露其自大狂妄、歇斯底里，必將在包括香港同胞在內的14億中國人民築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」發言人重申，香港是中國的香港，絕不容任何外部勢力染指，奉勸歐洲議會一些政客認清大勢，收手噤聲，立即停止以任何形式干預香港事務和中國內政。