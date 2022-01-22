01消息｜葵涌全區強檢方案　政府高層研究中　不檢或罰款

全民檢測絕非新招，前年政府試過全港自願檢測，反應平平。相反，若要全港實施強制檢測，又必須要配合大規模禁足令，兩種方案不是效益低，就是難於在港實行，但面對第五波疫情愈演愈烈，全民檢測之呼聲再次高漲之下，政府高層又泛起一種新構思，就是中間落墨方案，針對疫患嚴重區域如葵涌，實施限制一定日數內，全區市民全面檢測，若不檢測，便要罰款。



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全民自願檢測計劃，正名是「普及社區檢測計劃」，前年9月第三波疫情期間，曾經實施過，結果最終約有178萬人參與檢測計劃，佔香港約兩成人口，自願檢測計劃最終找出32宗確診個案，確診率約0.0014%。

既然「自願方案」成效不彰，故此，自第5波疫情爆發以來，多位立法會議員及網絡意見領袖，連日都不斷呼籲盡快在港實施全民強制檢測。昨日(21日) 全國人大代表、立法會議員陳曼琪向全國人大常委會遞交建議，請求中央政府協助香港強制全民檢測。

陳曼琪認為，本地疫情嚴峻，政府須認真考慮進行強制全民檢測，並需向中央政府尋求協助。同時特區政府亦要汲取前年的經驗，落實是次疫情爆發時的全民緊急檢測行動。她說，前年內地派人來港協助，但只有178萬人參與檢測，認為是因為政府無實行強制措施，又沒有充份的宣傳。

事實上，香港一直有實施強制檢測，但只是「小區檢測」，政府稱為RTD (restriction-testing declaration)，是具有法定效力。但這方案每每一日內圍封一幢大廈，一晚之間，便完成檢測數百宗至一二千宗個案。相反，行政長官林鄭月娥則一再表示，全港實施全民檢測必須配合全民「禁足令」，否則，針對750萬香港人的全民強制檢測方案，根本無法實施。

面對當前葵涌邨大爆發，勢頭異常猛烈，政府高層確實思考進一步的檢測方案。據《香港01》記者獲悉，政府高層開始討論一個中間落墨方案，既然香港每日檢測量約為10萬個，而且香港市民普遍較接受針對目標區域的方案，意指某區域爆疫，只針對某區市民強制檢疫，當區的市民或較為「服氣」去強制檢測。

例如: 當前若針對葵涌全區，並在五至十日內，徹底強制檢測，只要安排得宜，區內市民未必太反感。

不過，此方案仍涉及諸多考慮因素，例如: 罰款5千元如何追討 ? 一位接近政府消息人士認為，可按阻嚇性原則去處理，即不檢測未來或遭票控，但追究時間是長期的，一旦追究到才控告。當然，還有一些問題，例如: 告知市民葵涌區是如何界定的 ? 哪些市民是住於區內，統統都屬於必須詳細思考的項目。

既然無法去處理750萬人的全民檢測，但數千人或當前針對葵涌邨數萬人的小區檢測，又未必能解決現時升溫之危機，故擴大至葵涌全區檢測，可能多達數十萬人的方案，雖然未必能輕易成事，但也是值得思考的。