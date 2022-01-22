葵涌邨映葵樓突禁足不提供晚餐　收工居民買餸回家：準備坐幾日

葵涌邨映葵樓今早凌晨四時突然圍封強檢，原定於晚上七時解封，但旁晚六時政府宣布映葵樓將跟從逸葵樓禁足五日，而且今晚不會有膳食提供給映葵樓居民。有映葵樓居民工作數日後於今日回家，於是買了數日的餸菜作儲備「準備坐幾日」外，亦買了「精神食糧」香煙與鄰居分享；又提到老婆在家中擔心被禁足五日無飯食「心驚驚」，心跳很快，特意買了救心藥回家給她。



1月22日，映葵樓居民首日禁足檢測



+ 15

映葵樓居民何先生工作數日後今日回家，得知家人經歷圍封後又突然須禁足五日，未有時間購買食物及日用品的同時政府又宣布今晚未能為映葵樓居民準備膳食，何先生放工後特意買餸後才回家，「見老婆同個仔話冇飯食，咪買埋返嚟」；又買了「最緊要」的「精神食糧」香煙準備與鄰居分享，「帶咗啲好野畀朋友」。

映葵樓今日圍封強檢，原定晚上七時解封，但傍晚六時宣布將禁足五日（馬煒傑攝）

何先生又提到太太於家中為未來數日應到十分擔心，「驚呀，要買藥俾佢食添呀」，指太太「心跳得勁」，所以買了救心藥給她。

工作方面，何先生則表示地盤工作人工續日計，「冇工開冇錢架啦」，「隔幾多日咪冇幾多日」。對於特首呼籲僱主體諒員工，何先生慨嘆「邊會體諒吖」，只有工作一日才有一日人工。