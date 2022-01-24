郭玲麗促政府向學校發放防疫特別津貼　指校園抗疫令教學開支大增

民建聯立法會議員郭玲麗今早（24日）到政府總部請願，向教育局局長楊潤雄提交信件，要求當局再次向學校發放「防疫特別津貼」。

業界人士指，學校在疫情間須購置防疫用品及增加人手進行消毒工作，教學成本大大增加，惟教育局只於2020年發放過一次一筆過津貼，冀政府再次發放津貼助校園防疫。



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新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林稱，小學曾收到25,000元津貼，及一筆過十萬元的津貼聘請清潔工，但疫情嚴重擴散，防疫功夫比以往要做得更徹底，如添置噴霧消毒機、紅外線偵測儀器、口罩，及增加人手等。他指，前年及去年學校使用在防疫工作的額外開支分別增加了11萬元和10萬5千元，希望政府額外發放津貼，助校方作好防疫保障。

荃灣及葵青區幼稚園校長會主席林翠玲指，教育局雖曾向幼稚園發放15,000元津貼，惟疫情反覆，資金已耗盡。她指，校方需要購買大量清潔用品抗疫，期望當局關注學校需要，再次發放津貼助學校渡過難關。

立法會議員郭玲麗特別提到特殊學校的情況，指部分舊校舍的抽風系統不完善，部分員工或需進行如抽痰等的高危工作，需要資金進行更徹底的清潔工作。

她表示，第五波疫情嚴峻，學校需要資金進行抗疫工作，但當局於兩年前發放過一次津貼後，便無其他支援，不少學校向外界尋助。她促請政府正視業界需要，承擔責任，再一次發放防疫特別津貼，助校園防範病毒傳播。