第5波疫情｜教育局：中學1.24或之前停課　中六生可回校上半日課

教育局宣布，全港中學須在下星期一（24日）或之前，暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期，與小學及幼稚園的停課安排一樣。至於補習學校則暫停所有級別的面授課堂至2月7日為止。當局指，由於現時是準備應屆中學文憑考試的關鍵時刻，中學可在採取嚴謹防疫措施的情況下，安排中六學生回校進行最多半日必要的學習及評核活動。



教育局宣布，全港中學須在下星期一（24日）或之前，暫停面授課堂及所有校內活動。（資料圖片）

教育局發言人表示，近日疫情轉趨嚴峻，本港出現多宗源頭不明的確診個案，社區已有隱形傳播，學校亦接連有確診或初步確診個案，師生需要強制檢測甚至檢疫。教育局在考慮多項因素後，作出上述決定。

當局指，由於現時是準備應屆中學文憑考試的關鍵時刻，中學可在採取嚴謹防疫措施的情況下，安排中六學生回校進行最多半日必要的學習及評核活動；此安排亦適用於提供非本地課程學校的應屆公開考試考生級別。至於其他級別，學校應取消或延期在學校舉行的考試及其他校園活動。



當局指，在暫停面授課堂期間，學校會彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續在家學習。校舍須維持開放，照顧因家中乏人照顧而須安排回校的學生。學校會安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢。

教育局:本月底前公布學校農曆新年假期上課安排

局方續指，學校應提醒家長採取防疫措施及留意子女的健康情況，學生應避免前往人多擠迫、空氣流通欠佳的地方。在暫停面授課堂期間，學校應繼續與家長和學生保持溝通，關心學生的學習及情緒需要，及為家長提供可行的協助。學校亦應時刻保持校園環境清潔衞生，並繼續嚴格遵照教育局發出的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，切實執行各種抗疫措施。

局方稱，今日稍後會向學校發信通知相關詳細安排，呼籲仍未接種疫苗的教職員、家長及學生盡快接種，保護自己和家人，以及為校園和社區築起更有效的保護屏障。

教育局會密切留意並配合本港整體防疫抗疫措施的發展，進一步研究學校農曆新年假期後的上課安排，預計本月底前公布。