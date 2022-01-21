停課｜逾百巴士線續縮班兩周　新巴城巴約20條學校路線暫停服務

政府早前宣布延續社交距離措施兩周，亦叫停中小學面授課程，巴士公司今日（21日）再次調整班次兩個星期，繼晚上8時後及在上午10時至下午4時的繁忙時間都會減少班次。新巴城巴亦表示，全暫停學校路線及調整上課日特別班次的服務，涉及逾20條路線。



因應中小學停課，新巴城巴暫停學校路線及調整上課日特別班次的服務。（資料圖片）

城巴41A早上不繞經寶馬山

因應限聚令延長，九巴和新巴城巴都會繼續縮班安排，暫時至2月3日，除了上輪調整晚上8時後的班次，再有約140條巴士路線縮減在上午10時至下午6時的非繁忙時間班次，等候時間要7分鐘至35分鐘不等，由地區線如來往青衣至九龍城碼頭的41線，至過海線如來往九龍城至中環的115線，都受影響。

新巴城巴亦宣布，因應中小學暫停面授課程，會暫停新巴3A號線，該路線來往中環天星碼頭至摩星嶺，本來每日只提供上學兩班及放學兩班的服務，途經港大附近半山區的中小學校。而其餘學校路線的特別班次亦會暫停或調整，如城巴41A線上午7時及7時20分開出的班次會改路，暫停繞經寶馬山，相關安排暫時至2月9日。

乘客可以到有關巴士公司的手機應用程式查閱巴士路線服務的安排。