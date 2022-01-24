「洪門宴」餘波未完　消息：徐英偉明日未能復職　仍須停職數天

「洪門宴」引起的政治風波未完，因參加派對而需入營檢疫及居家監察的民政事務局局長徐英偉，原定明日（25日）復職，但消息指，徐英偉明日未能復職，暫未知復職日期，料仍須停職數天。

至於同樣因參加生日會需入營隔離的入境處處長區嘉宏，有消息指他可按規定於明日復職。



▼▼1.17 徐英偉離開竹篙灣檢疫中心▼▼



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財經及內地庫務局局長許正宇、財經及內地庫務局副局長陳浩濂、民政事務局副局長陳積志等11名出席派對但毋須檢疫的官員，上周六進行最檢測後已收到陰性檢測報告，今日起可復職。



許正宇今早（24日）在facebook表示，完成在家隔離檢疫程序，今日已重回辦公室工作，又提及過去一段日子，一直以視像與同事溝，掌握最新工作進展，對於能親身回到辦公室工作感高興。他亦稱將會全力以赴籌備接下來的工作，包括在新一個立法年度提交的議案，以及向立法會議員介紹財庫局的工作規劃。

至於要需檢疫隔離的徐英偉、入境處長區嘉宏及發展局局長政治助理馮英倫，3人上周已離開竹篙灣檢疫中心，今日完成7天居家健康監察，原定明日復職。不過，消息指，徐英偉明日未能復職，暫未知復職日期，副局長陳積志今日恢復職務後，將會署理局長一職，暫代處理職務。

特首林鄭月娥在派對事件發生後曾舉行記者會，表示對官員出席大型聚會感到失望，尤其是民政事務局局長徐英偉，強調會採取適當行動。《香港01》接獲消息指，港府高層決定從嚴處理「洪門宴」事件，特別是徐英偉作為主要抗疫官員，清楚知悉政府抗疫工作及疫情情況，罪責最大，有機會「落鑊」。