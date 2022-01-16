檢疫滿14日可有序離營　徐英偉、4議員最快周一離開竹篙灣

港區人大代表洪為民生日派對爆疫風波，民政事務局局長徐英偉、4名新任立法會議員等人被列作密切接觸者，須到竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫14天。據了解，徐英偉、4名議員、無綫新聞記者郭詠欣等人，最快周一（17日）11時59分可離開檢疫中心，其後接受7天自我監察。

衛生署檢疫中心工作小組向正接受檢疫的人士發出通告，指若該21天檢疫令的屆滿日期為本月月17日至30日，將獲安排有序地離開檢疫中心，署方會為符合條件的檢疫人士陸續安排離營前檢測，獲得陰性報告方獲安排離開。科技創新界議員邱達根接受查詢時表示，未收到相關通知，未能確認是否能於明天離開檢疫中心。



隔離者：過去14日不算「難捱」

另有議員接受查詢時笑指，聽到很多朋友稱他明可離開檢疫中心，但他一直未收到通知，又指檢疫中心人員著他們留意短訊通知，一旦可離開，部門會透過短訊通知。該議員指，因未知何時可離開檢疫中心，故未能安排完成檢疫後的工作計劃和日程，但為了公眾衞生和風險，理應接受隔離檢疫。

有參加洪為民派對而須隔離的人士指，理論上本月17日後可離開竹篙灣，正等待通知，至今做了6次檢測，全部呈陰性。他說過去14日不算「難捱」，有恆常做運動、開Zoom會議。

有曾參與派對的政界人士今表示，晚上收到衛生署檢疫中心工作小組通告，指檢疫人士若該21天檢疫令的屆滿日期為本月月17日至30日，將獲安排有序地離開檢疫中心，署方會為符合條件的檢疫人士陸續安排離營前檢測，獲得陰性報告方獲安排離開。

通告指出，若「21 天檢疫令」完結日期為明天、本月18日、23日及24日，可於明天由民安隊安排有秩序離開，完成14天檢疫的人士回家須進行七天的自我監察，期間須需要留意身體狀況、是否出現新冠肺炎症狀、每天量度體溫，期間應注意保持社交距距、佩戴口罩及避免參加社交活動。

徐英偉因參與洪為民生日派對，須到檢疫中心接受隔離檢疫，他早前再在社交專頁撰文，對事件再度致歉，指21日隔離並非假期，「這其實是思過的時候」，又指雖然正以假期進行檢疫，仍不忘在隔離營中批改文件，並深切反省。