法律年2022｜張舉能：國安案件不受政治影響　拒評初選案未審先囚

2022年法律年度開啟典禮今日（24日）舉行，考慮到近日的公眾衞生情況，典禮由香港大會堂移師終審法院。終審法院首席法官張舉能、律政司司長鄭若驊、大律師公會主席杜淦堃和律師會會長陳澤銘發表演說。

張舉能在活動後會見傳媒時強調，法官須恪守根據《基本法》第104條的規定所作出的司法誓言，當中意味法官作出司法決定的過程中，不容有任何政治或其個人因素的考慮，強調司法誓言在指定法官審理國家安全案件時具約束力，與他們審理其他類別案件並無二致。

被問及《國安法》下，不少被告被長期還押不予保釋，張舉能強調理解社會對此關注，但強調在普通法原則下，相關程序很「均真」，不是單從意願就可以快速進行審理，強調法庭已盡快處理相關程序。



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記者會上，張舉能多次被問及有關《國安法》指定法官的問題，張舉能強調相關運作不應由他評論，又指他在演辭中提及指定法官問題，「純粹想令社會大眾有信心」，強調即使以前沒有指定法官，法官也一定會公正持平，又指從司法機構的角度而言，指定法官審理其他案件也是完全一樣。

被問及以三位指定法官代替一直以來的陪審團審案，張舉能再強調自己作為司法機構之首，不評論《國安法》的運作。他提及，上訴途徑完全一樣，案件也是透過上訴庭或終審法院處理。至於《國安法》下閉門審訊安排，張舉能表示，在特別情況下閉門審訊對香港並非新事物，指以往亦有因不少合理理由閉門審訊，國安法的審訊只是其中之一。

張舉能在法律年度開啟典禮後見記者。（盧翊銘攝）

張舉能稱，香港是法治社會，強調法治確保並促進公平、平等和公義，屬法律制度下執行司法工作的核心價值，指香港法治的一大關鍵是獨立的司法機構。香港的司法獨立受《基本法》予以憲制性的保障，《基本法》第二條、第十九條及第八十五條明確規定，香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉，強調《基本法》及相關法例對法官任免有清晰及嚴格的規定。

張舉能指出，涉及危害國家安全罪行的案件，只可由行政長官根據《國安法》第四十四條指定的法官審理，強調法庭的公正持平絕不會因第四十四條下的安排而受到影響。他指出，司法誓言在指定法官審理國家安全案件時具約束力，與他們審理其他類別案件並無二致，「實際上委派某指定法官審理個別案件，屬相關法院領導的職責範圍。」

他指出，歡迎對司法機構及機構工作的有益及具建設性的批評，但只空憑臆測、出於政治傾向或地緣政治的考量，斥做法對促進香港法治或保持司法獨立毫無裨益，「試圖威嚇審理源自2019年社會事件的案件或國家安全案件的法官，或向他們施以不當壓力的情況續有增長。這些行徑是對法治和司法獨立直接和公然的冒犯，必須予以譴責。」