林鄭手傷逾月主持授勳　張舉能、鄭若驊、葉劉7人獲頒大紫荊

禮賓府今（20日）舉行本年度勳銜頒授典禮，由特首林鄭月娥主持授勳，7人獲頒大紫荊勳章，包括終審法院首席法官張舉能、律政司司長長鄭若驊、市建局主席周松崗、行政會議成員葉劉淑儀、全國僑聯副主席盧文端、觀塘區議會前主席陳振彬，以及全國政協常委蔡冠深。



距離跌傷右手手肘、輕微骨折一個月，近期已脫下手托的林鄭月娥，在分為兩節、共約40分鐘的授勳儀式中，以受傷的右手拿起勳章，輔以左手為受嘉獎者戴上，其後亦輕輕拍掌。本周二（16日），林鄭行政會議前回答記者提問，仍採取受傷後特別安排，主持在答問前特別提到，特首傷患未痊癒、無法筆錄問題，要求記者只能一次提一條問題。



今年有746人獲行政長官頒授勳銜及嘉獎，獲頒金紫荊星章的有18人，包括工聯會雙料議員黃國健、經民聯主席盧偉國、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀、基本法委員會委員陳弘毅、前刑事檢控專員江樂士（Grenville CROSS）、以及恒基地產主席李家誠等。

有22人獲授勳銀紫荊星章，包括海關關長鄧以海、民建聯立法會議員陳克勤、旅遊界議員姚思榮、監警會新主席王沛詩、港台顧問委員會前主席陳建強、大律師公會前主席林定國等。另有4人獲銀英勇勳章、18人獲紀律部隊及廉政公署卓越獎章、41人獲銅紫荊星章、4人獲銅英勇勳章。

林鄭月娥也向早前追截走私快艇時墮海殉職的總督察林婉儀，追授金英勇勳章，表揚她英勇及無私精神。