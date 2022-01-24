林素蔚倡再派一萬元現金或消費券　楊永杰建議購買治療新冠特效藥

立法會議員楊永杰、林素蔚、梁文廣及張欣宇今日（24日）以視像方式會見財政司司長陳茂波，就新一份《財政預算案》提交逾50項建議，包括派一萬元現金或消費券、購買治療新冠病毒特效藥、學生在家學習津貼、長者牙科保健、長者及兒童醫療券、全日制學生2元乘車優惠等。



促購買治療新冠病毒特效藥及全民檢測

楊永杰建議，《財政預算案》要預留一定款項購買治療新冠病毒的特效藥。他指，默沙東及輝瑞藥廠的特效藥已得到歐美、澳洲及亞洲多國採購及應用，而中國研發的特效藥亦證實有效率為80%，並於去年底獲中國藥監局批准上市。他建議政府撥款購買，同時主動向中央要求預留藥物。

就葵涌邨疫情爆發，4人建議政府向中央尋求支援進行全民檢測，以截斷隱形傳播鏈，又建議安排上門採樣，減低排隊檢測時的感染風險。

陳茂波下月發表《財政預算案》。（資料圖片）

倡向學生發放2,500元補貼在家學習開支

林素蔚認為，派發現金或消費券能在短期內提振低迷的市道和人心，建議再派發港幣一萬元現金或消費券，同時要優化登記手續及發放程序安排，方便長者及有需要人士。

她另提到，疫情導致學生須上網課，部分家庭因添置平板電腦等設備而開支大增，建議當局將已恆常化而不設入息審查的2500元學生津貼計劃，優化至按年級逐步調整。