加煙草稅｜吸煙與健康委員會去信陳茂波促財政預算案按年加稅

財政司司長陳茂波將於下周23日公布新一份財政預算案，本港煙稅已凍結7年，吸煙率反彈至10.2%。香港吸煙與健康委員會日前聯同94個團體去信財陳茂波，指出本港主要品牌的捲煙每包售價約60元，只是澳洲每包213元的28%，促請在新財政年度大幅增加煙草稅，並按年增加煙草稅，以進一步降低吸煙人口，保障公眾健康。



吸煙與健康委員會表示，每年有約7,000人死於與吸煙有關疾病，造成經濟損失達56憶元；2019年的調查顯示，吸煙率更17年來首度回升，達到10.2%。煙草稅已有十年沒有重大調整，自2014年起更一直維持於每包38元的水平，佔價格約63%，遠低於世界衞生組織的建議75%或以上水平。現時主要品牌的捲煙，每包格價為60元，較其他已發展地區為低。

委員會主席湯修齊說：「大幅加煙稅是國際公認最有效減低煙草使用的單一控煙措施，以推動戒煙及防止青少年開始吸煙。同時，促使低收入人士戒煙，可減輕其生活成本，以及因吸煙而導致之醫療負擔，長遠改善他們的家庭生活質素。」

倡提高法定煙草銷售年齡至21歲

委員會的「控煙政策調查」結果顯示，大部分市民（79.5%）均支持定期增加煙草稅，也有30.5%煙民表示支持，認為這充分反映增加煙草稅的民意基礎。近三分之二（63.9%）的現時吸煙人士認為目前的煙價未能有效推動戒煙；大部分煙民（78.3%）亦表示，如果捲煙的零售價上升，他們會戒煙或減少吸煙量一半或以上，並指要有效推動他們戒煙的價格中位數為每包100元，而平均價格更為每包155元。

該會認為要實現政府訂立在2025年前將吸煙率降至7.8%的目標，政府應於2022至23財政年度大幅增加煙草稅，並按年增加煙草稅；亦促請政府盡快落實全面禁煙的目標及時間表，多管齊下加強控煙措施，包括擴大禁煙範圍、禁止所有銷售點陳列煙草產品、實施全煙害警示包裝、規定場所管理人須為違例吸煙負上刑責、提高法定煙草銷售年齡至21歲、加強執法、增撥資源予戒煙服務及教育宣傳、防止煙草業干預控煙政策等，以長遠邁向煙草終局的目標。