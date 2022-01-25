羅健熙對民主黨洩密情況感遺憾　難追查洩密者：唔通問記者？

民主黨副主席梁翊婷、黨員蘇逸恒和前立法會議員李華明，在去年12月舉行的立法會選舉中，不顧該黨中委會反對，違紀支持黨外人士參選。民主黨中委會上周三晚（19日）開會，決定下月中表決紀律委員會關於革除梁、蘇二人黨籍的建議，並凍結李華明黨籍半年。其中，李華明相當不滿有關內容會後外洩。

民主黨主席羅健熙今日（25日）於一場記者會上回應指，不會再評論個別個案，因程序未走完。他直言有許多黨內的消息，甚至連紀律委員會交給中委會的信件都被流出，令人感到遺憾且不理想，將來會檢視如何可做得更好，但他坦言難以追查是誰人洩密。



形容洩密情況「極之不理想」

上周中委會會議結束後，傳媒廣泛報道有關決議，引起李華明極度不滿並聲言考慮退黨。隨後紀委會去信中委會，指今次事件很可能存在洩密情況，違反會員行為守則，傷害會員之間的信任及黨聲譽，要求採取措施，確保所有中委認真對待保密責任。

羅健熙指出，由於相關事件的程序未走完，所以不會具體評論個別個案，下一次中委會會議將處理相關個案。不過他指，當日中委會會議過後已有不同消息外流，感到「好遺憾」，甚至其後紀委會交給中委會的信都洩露出來，形容「情況極之不理想」，中委會將會嚴正看待情況。

民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

放風情況難杜絕 盼黨友多為黨著想

羅健熙指這類「放風」的情況，「都係一個幾經常困擾我哋嘅問題」，黨內會認真審視如何處理這個問題。他坦言，即使日後開會「收晒大家電話」都沒有用，如果中委有意放風，倒頭來還是會有洩密情況，所以他們只能和中委及會員認真談談「大家為個黨著想，有啲咩可以為個黨一齊孭多啲。」

不過，羅健熙承認「追查邊啲人放風，係比較困難嘅，唔通我走去問返大家（記者）啲風邊度嚟，你哋都唔會答我啦。」所以黨方面會仔細審視，日後如何處理得好一點。