李華明被爆遭凍結黨籍　民主黨紀委批中委無反應：洩密損黨友互信

民主黨副主席梁翊婷、黨員蘇逸恒和前立法會議員李華明，在去年12月舉行的立法會選舉中，不顧該黨中委會反對，違紀支持黨外人士參選。民主黨中委會周三晚（19日）開會，決定下月中表決紀律委員會關於革除梁、蘇二人黨籍的建議，並凍結李華明黨籍半年，後者可在7天內提出上訴。



有關內容會後外洩，傳媒紛紛引用消息報道。李華明開腔不滿有中委破壞保密原則，向傳媒洩露裁決，明言對中委會無信心，不會就裁決進行上訴，並考慮退黨。今日（21日）更有專欄引述民主黨中人指，李華明獲紀委會從輕發落，是考慮到其知名度較高，多年來作出不少貢獻。



民主黨紀律委員會今日去信該黨中委會，指專欄有關內容不準確，質疑中委會不作澄清及處理。紀委會認為，今次事件很可能存在泄密，違反會員行為守則，傷害會員之間信任及該黨聲譽，要求中委會積極採取有效措施，確保所有中委認真對待保密責任。



紀委會質疑：中委會認為洩密合適？

紀委會稱，根據《民主黨會員行為守則及紀律程序》，參與中央或支部的各委員會、政策小組或工作小組的會員，對被界定為保密性資料或限制傳閱文件須負上保密責任；至於裁決及處分，須中委會認為適合，再以適當方式向會員及/或公眾公布。

紀委會由收到投訴後，一直非常小心處理有關聆訊、裁決及處分，亦尊重會員上訴的權利及有關保密責任，裁決書也是限制傳閱文件，所有中委會成員須負上保密責任，即使有回覆傳媒查詢的需要，亦全由主席作出回覆，「然而，1月19日中委會會議當晚十時許，便有『黨中人』向傳媒透露有關決定，這會是中委會認為適合的方法嗎？」

「從輕發落」李華明報道不準確 但無澄清

《信報》專欄提到李華明的裁決較其他兩人輕，「是紀委會考慮到這位創黨元老知名度較高，多年來為民主黨作出不少貢獻，於是『從輕發落』。」紀委會說，上述內容林不準備，但不見中委會有作出任何澄清和處理。紀委會表示，這次涉洩密事件傷害到黨內會員間的信任，「『中委會沒有秘密可守』並不是放任的藉口」，敦促認真作出跟進和合適處理。