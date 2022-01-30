徐英偉傳落鑊　林鄭怒斬第一大黨要員　民建聯成「反林鄭先鋒」？

民建聯成員徐英偉在2020年4月政府高層「大地震」之中，晉升為民政事務局局長，接替被撤換、同樣來自民建聯的劉江華。徐英偉早於2008年加入曾蔭權政府，擔任民政事務局局長政治助理，仕途一帆風順，是首位由政助升至局長的政治任命官員。

「洪門宴」風波爆出後，特首林鄭月娥多次點名批評徐英偉，即使完成21日隔離檢疫，亦勒令他繼續休假，連日來多名建制人士為徐英偉求情，惟林鄭撤換徐英偉態度堅決。政圈關注，倘徐英偉最終下台，林鄭與民建聯關係會否產生嚴重裂痕，甚至牽動3月特首戰？



徐英偉獲民建聯重點栽培

徐英偉是民建聯近10多年重點培養的中生代，2006年入黨，翌年成為青年民建聯副主席，更於2008年、以31歲之齡獲委任為政治助理，跟隨左派出身的曾德成，屬問責制擴大後首批政助。

2012年梁振英上任特首，與徐英偉同期的政助已各有去向，徐繼續留在政府擔任政助，至2015年一度傳出因未能升職意興闌珊而辭職，重返民建聯出任總幹事，但最終未成事。

及至2017年林鄭月娥入主禮賓府，2017年徐英偉獲晉升為勞福局副局長，之後獲林鄭點兵打網絡戰，宣傳抗疫。2020年4月，徐英偉以43歲之齡接替黨友劉江華出任民政局長，成為最年輕問責局長，手握地區資源大權。

現屆政府7人來自民建聯 各黨之最

作為立法會第一大黨的民建聯，多年來向政府輸出不少黨員，本屆政府有7人來自民建聯，除了徐英偉，還包括財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局副局長陳百里、政制及內地事務局副局長胡健民、政務司司長政治助理蕭嘉怡等，為各黨派之最。

不過，民建聯與林鄭關係並非特別好，創黨主席曾鈺成曾爆料，指林鄭曾批評民建聯未為政府培養人才，曾想一次叮走兩局長，不過顧及民建聯感受，姑且留下一人。有民建聯中人說，林鄭上任初期與泛民較友好，對建制派尤其是傳統政黨態度「麻麻地」，到爆發修例風暴才願意放下「考第一的高傲」；民建聯一直支持政府是責任所在，實際上不少人對林鄭有怨言。

該人說，黨中人近日從不同渠道為徐英偉講好話，但林鄭不為所動，不少黨友對林鄭「雷厲風行」頗有意見。值得一提的是，同樣出席「洪門宴」的許正宇、胡健民和蕭嘉怡都是民建聯成員，但只有徐英偉逗留全晚並有飲食，最終被林鄭點名批評。據林鄭說法，徐英偉作為抗疫工作重要官員而出席宴會，令她尤其失望。

建制料林鄭與民建聯未致決裂

上屆特首選舉，民建聯決定支持林鄭月娥參選，選舉改制後，民建聯現時手握約150張提名票，倘徐英偉「落鑊」，民建聯會否因此與林鄭「反目」，反對林鄭連任？有建制中人指，政治十分現實，一個負責任的政黨不會因黨員「被炒」，而與行政機關決裂；更重要的是，下任特首人選決定權在北京，民建聯作為愛國愛港陣營中堅，必跟大隊。

劉兆佳：中央參與其中 政黨要從大局着眼

全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，問責制的精粹在於加強中央權力行使制度化、程序化和具體化，以加強中央及特區政府的管治威信，因此中央在當中有嚴謹且高參與度，並非橡皮圖章。

劉兆佳解釋，政治任免制度要從中央及特區管治角度來看，任免任何人都要有幾個原則，要得到民意支持而提升政治管治威信，因此外國亦常見到，某官員無犯下重大錯失但被撤換。至於香港的問責制，劉兆佳指除了要考慮中央與特區政府的管治威信，在「愛國者治港」新形勢之下，亦要考慮愛國陣營整體威信。

對於政府與政黨的關係，劉兆佳指由於一切是為了挑選有利政府管治的人才，政黨與政府並非對等關係，政黨在人事任免過程不應因一黨的得失而提出不滿，相信相關機構亦不會如此狹隘。他表示，日後問責官員亦要有心理準備，接受此制度特色，要從大局着眼，以維護中央、特區政府以至整體建制陣營威信為依歸，來接受政府任免。