政圈風聲｜民建聯為徐英偉求情　林鄭撤換態度堅決　只待北京定奪

港區人大代表洪為民生日派對風波，涉事的15名官員已復工，唯獨民政事務局局長徐英偉即使完成檢疫，仍被特首林鄭月娥勒令放假至年初四，林鄭更強調官員行為不可令政府尷尬，至今仍對徐英偉「比較失望」。至少兩名建制中人表示，林鄭希望撤換徐英偉的態度堅決，現時只待北京定奪。



連日來有不同建制人士為徐英偉說項，據聞民建聯元老、行政會議成員葉國謙，昨日（25日）亦趁行會開會時提出討論，林鄭以三點解釋為何至今未公佈處置方案，強調最終要由中央拍板。



林鄭月娥與徐英偉。（資料圖片）

林鄭三原因解釋處置方案未出爐

林鄭昨早出席行會前見記者，仍擺出強硬姿態處理「洪門宴」事件，指政府對官員及公務員的要求很高，不單要有誠信、盡忠職守，個人行為亦要時刻保持謹慎，不可令政府尷尬，將以此標準來處置涉事官員，公眾大可放心。有政界中人說，聽完林鄭記者會內容，幾可肯定林鄭會要求徐英偉問責下台，以證政府不偏不倚，重振管治威信，即使有建制派為徐「講好話」，這顯然非林鄭考慮因素。

有官場中人透露，昨日行政會議尾聲，民建聯葉國謙突提出事件討論，問及政府為何仍未完成調查「洪門宴」風波。據聞，林鄭月娥即場解釋有三大原因，一是徐英偉是主要官員，其問題要由中央拍板；二是有15名官員參加「洪門宴」，希望「等埋」徐英偉去留有決定後，才一次過公布涉事官員的懲罰方案；三是林鄭提到中央希望事件可降溫，言下之意是不想外面再炒作。不過，「洪門宴」風波激起千重浪，據聞有人即場表示，事件能否降溫不是他們可以決定。

根據規定，特區官員任免職務除由行政長官建議，還須得到國務院批准。

建制指處置方案牽動特首戰

至於同樣需入營檢疫的入境處處長區嘉宏，周二已經復工，有接近政府人士指，復工不代表無做錯，但因為區嘉宏是公務員，處置方式可能與徐英偉有別。《香港01》昨日報道，有兩名官員會受罰落鑊，而區嘉宏是較大機會的一位，但具體處罰仍未知曉。

有建制中人就分析，今次「洪門宴」風波可能牽動特首跑馬仔戰況，因林鄭希望借有官員人頭落地，證明自己大公無私，若高高舉起、輕輕放下，難以向社會交代。該人指，如果中央採抐林鄭意見撤換徐英偉，反映林鄭在中央心目中仍有一定份量，或可側面反映林鄭爭取連任的行情。