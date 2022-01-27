疫情｜何謂「動態清零」？林鄭月娥：我唔係「始作俑者」解唔到

特首林鄭月娥今日（27日）出席記者會簡介最新防疫措施期間，竟用上「始作俑者」形容內地的「動態清零」疫情防控策略，所為何事？



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稱不用計較形容詞

事緣在記者會期間，《香港01》記者問到「動態清零」與「清零」的分別，以及兩者與通關的關係。林鄭回應指，「動態清零」是內地的疫情防控策略要求，在討論通關的過程中，都和內地方面解釋過，並不是說要「閉關」，也不是說「一個個案都冇」，而是切斷傳播鏈、盡快撲熄疫情的能力。

她指，從內地專家得悉，這種策略和內地都很類似，內地都沒有要求確診個案為零，但每當出現個案時，都動用現有制度下的能力，務求盡快令新一波疫情停止。

答到最後，林鄭突然笑指：「但我唔係始作俑者，如果要有一個權威性，講動態兩個字點解呢，對唔住我解唔到，但無可否認香港嘅市民話咗俾政府聽，佢哋最希望就係通關。」所以去年9月對接討論時，內地已知道香港有一套近似制度，大家也不用太計較使用什麼形容詞。

（中新社）

衞健委曾解釋：「動態清零」非追求「零感染」

事實上，林鄭在記者會開場白中有約略解釋過「動態清零」，她指今日新增確診宗數屢創單日新高，以及本地不明源頭個案多達30宗，反映社區有很多隱形傳播鏈，政府由第五波疫情開初已經研判了要盡力切斷傳播鏈，從而達致「動態清零」，「唔係話香港唔可以有本地感染個案，而是應該有能力遏止傳播」，舉例指望月樓及跳舞群組已經被阻截，認為政府有能力做到。

根據國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年所指，「動態清零」不是追求「零感染」，內地也尚未有能力不出現一宗本土病例，但重點是當發現有本土病例出現的時候，快速撲滅疫情。大致的政策方向是「及時主動發現傳染源；一旦發現病例，快速採取公共衞生和社會的干預措施；主要運用中西醫結合等方法，有效救治患者，防止輕轉重，減少重症和死亡病例。」