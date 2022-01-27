增164確診創新高　林鄭宣布縮短來港人士檢疫期　網民批不合邏輯

【防疫措施／社交距離措施／Omicron／香港疫情】本港新冠肺炎疫情嚴峻，本港今日（1月27日）新增164宗確診，是2020年疫情以來單日新高，當中116宗是本地個案，12宗未找到源頭，另有約100宗初步確診。而特首林鄭月娥下午5時半見記者公布最新防疫措施，除了食肆晚市禁堂食、社交距離措施及所有學校停面授課安排延長2星期，亦宣布擴大「疫苗護照」、縮短來港人士酒店檢疫天數，以及葵涌鄒逸葵樓、映葵樓及夏葵樓如期解封。

消息一出即引起熱論，不少網民都批評減少短來港人士酒店檢疫期做法不合邏輯，「仲爆緊時就諗定放寬，佩服」。



（鄭子峰攝）

特首林鄭月娥今午公布多項防疫措施，主要包括以下4點：

1）葵涌邨3大樓如期解封

林鄭月娥表示，由於逸葵樓新增確診個案顯著下降，明早（1月28日）會如期解除圍封，之後居民仍須接受多次檢測確保安全，但為免居民不便，部份會轉用深喉唾液樽做檢測；映葵樓方面，除非突然有爆發，否則做法與逸葵樓一樣，並於1月29日解封；夏葵樓則毋須延長，同樣於1月29日解封。

不過林鄭月娥補充，希望「未來10天、8天」居民可留在家中，減少外出，又感謝葵涌邨居民付出，如有特別困難可向政府查詢，如勞工處勞資問題等。

2）延長晚市禁堂食、社交距離措施

林鄭月娥表示，現行晚市禁堂食、社交距離等措施全數延長至2月17日，其間停止所有大型及人群聚集活動，六會延長暫停全港所有學校面授兩星期至2月21日。

3）外防輸入

林鄭月娥表示，現時針對8個國家的入境限制措施，會延長兩星期至2月18日，而2月5日開始，到港人士於酒店檢疫天數，由現時21天調整為14天加7天家居自我監察，家居自我監察期間「可以外出」，其中兩天需強制病毒檢測。

4）疫苗通行證

林鄭月娥表示，會擴大「疫苗通行證」適用範圍，今日亦推出了安心出行更新版，顯示接種紀錄。

網民批：仲爆緊時就諗定放寬，佩服



不少網民都有收看記者會直播，務了關注防疫措施延長14天，大部份網民都批評減少來港人士酒店檢疫天數安排，直指「Record high確診日放寬」、「係咪已經放棄咗通關？」、「爆得勁 = 縮短隔離」、「爆到七彩就14日，早前只係得輸入個案就要21日」、「仲爆緊時就諗定放寬，佩服」。

林鄭月娥回應記者提問時解釋，是基於科學而作出的決定，「因為omicron潛伏期比較短」。不過有網民質疑，「香港而家仲爆緊Delta喎，應該延長先啱」。