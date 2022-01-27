疫苗通行證｜林鄭預告無打針長者申院舍將不受理　冀接種率達九成

第五波疫情持續，本港受變種病毒Omicron及Delta夾擊下，行政長官林鄭月娥今日（27日）下午表示，會向8萬多住安老院或殘疾院舍的長者，經醫生評估及本人的意願下，會幫其接種疫苗打針；她又預告，會訂定某個日子起，不接受未接種疫苗的長者申請入住護老院。



林鄭月娥指，現時期望將全港第一針接種率目標訂在90%作為路線圖，並以此基礎考慮調整各項社交距離措施。



特首林鄭月娥1月27日公布，將接種疫苗目標提升至90%，並且會促使長者打疫苗。(鄭子峰攝）

林鄭：長者受到感染「難保醫得返佢」

本港今日新增164宗確診，是兩年疫情以來單日最高紀錄。林鄭月娥今日（27日）下午表示，本港目前疫情仍然嚴峻，將會大規模擴展疫苗氣泡，現正名為「疫苗通行證」。

林鄭月娥說，長者在疫情中風險最高，認為長者受到感染後，將會非常嚴重，若感染前沒有接種疫苗，進入醫院時間長，「難保醫得返佢」，為了「保護人命，醫院唔好崩潰」，鼓勵長者接種，稱因此要加大力度保護，當中8萬位住安老院舍、或殘疾長者院舍，經醫生評估長者適合接種、加上長者本人願意接種後，會幫他們接種疫苗。

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林鄭月娥說，有關工作於早前已經在部份院舍的試點，認為成效好，希望在全港超過1,000間安老院及殘障院舍進行。她又預告，將會在從某日起，所有想申請入院院舍的人士，必須在入住前接種疫苗，若有關人士沒有接種疫苗或提供拒接種理由，「就未必有安老或者殘疾院舍接收佢地」。

2020年7月7日慈雲山港泰護老中心爆發新冠肺炎，為首間爆疫老人院，院方停止院友家屬探訪。（資料圖片／梁鵬威攝）

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另外，林鄭月娥表示，現時平均每日接種疫苗數量達4萬針，截至昨晚，接種首針的市民為78.6%，若以每日2萬人打首針，即增加0.3個百分比，認為有條件更理想水平。她說，希望將打第一針目標訂在90%為路線圖，並有此基礎後，考慮調整各項措拖。

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