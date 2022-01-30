解放軍駐港部隊於中區軍用碼頭首辦升旗儀式　向全港市民拜年

農曆新年將至，解放軍駐香港部隊司令員彭京堂少將、政治委員蔡永中少將昨日（1月29日）發出公開信，代表駐軍全體官兵向香港特區全體市民致以問候和祝福，強調新一年會堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護香港繁榮穩定。

在今日（1月30日）清晨，駐港部隊首次在中區軍用碼頭舉行升國旗儀式。



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公開信指，過去一年全球疫情肆虐情況下，香港同胞鼓足牛勁、揚鞭奮蹄，推動經濟社會不斷髮展、呈現出更加美好的光明前景，同時積極關心支持駐軍建設和依法履行防務，駐軍官兵向廣大愛國愛港同胞致以崇高敬意和衷心感謝。

信件又指，新的一年，解放軍駐港部隊將堅決聽從黨中央、中央軍委和習近平主席號令，全面鍛造能打仗、打勝仗的威武文明之師，堅決貫徹「一國兩制」方針和香港特區《基本法》、《駐軍法》，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護香港繁榮穩定。

首於中區軍用碼頭舉行升國旗儀式

駐港部隊亦於今日清晨，首次在中區軍用碼頭舉行升國旗儀式，駐港部隊領導機關和陸海空三軍近300名官兵代表出席，整齊列隊。早上7時許，78名駐香港部隊三軍儀仗隊員組成的護旗方隊，護衞國旗走出中環營區，穿過添馬公園，走進中區軍用碼頭。隨後現場官兵高唱國歌，向國旗敬禮。駐港部隊形容：「鮮豔的五星紅旗冉冉升起、迎風飄揚，躍動在維港上空，昭示着香港即將迎來更加生機勃勃、光彩奪目的春天。」

某團營長王海旭表示：「今年是香港回歸祖國25周年，也是駐軍進駐香港25周年，我們以升國旗的方式向祖國和人民表達最美好的祝福和最忠誠的誓言……請祖國人民放心，我們將牢記使命、苦練精兵，堅決守衛好祖國的『東方之珠』，堅決維護香港繁榮穩定！」升旗儀式後，現場官兵組織「雲拜年」活動，向全國人民送上新春祝福，祝願偉大祖國繁榮富強、祝願香港明天更美好。

中區軍用碼頭位於中環濱海長廊，2020年9月29日，特區政府正式將其交由駐港部隊管理使用，這是特區須為駐軍重建並供使用的最後一項軍事設施。