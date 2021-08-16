民建聯調查：67%市民贊成港人自願加入解放軍　倡設立參軍制度

民建聯上月進行一項有關市民對國情及解放軍的民意調查，訪問1,400多名市民，當中有七成九受訪者贊成政府應多協助市民認識內地情況；七成八人贊成舉辦更多活動增加市民對國防外交方面的認識；近六成七受訪者贊成港人可以自願加入解放軍。

民建聯建議設立「中國現代及當代史館」、定期安排參觀駐港部隊展覽中心、向學校及制服團隊提供中式步操的訓練機會，以及設立制度讓港人可自願參軍。



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逾八成人贊成更認識中國共產黨

民建聯調查指，有五成五受訪者表示對內地情況「認識好深」或「幾認識」；逾八成受訪者贊成應更多認識中國共產黨；亦有七成八受訪者贊成應增加市民接觸及認識解放軍。

青年民建聯副主席陳壇丹建議設立「中國現代及當代史館」，展示中共的成立及發展歷史，以及新中國面對的各項挑戰，例如抗日戰爭、改革開放的困難及機遇等，讓港人對中國共產黨領導的憲政制度、民族復興事業等有正確認識。

他又建議解放軍駐港部隊主動接觸民間團體及中小學校，邀請團體及學校安排普羅市民及學生參觀展覽中心，解放軍亦可以考慮增加開放日的次數和日數。

陳壇丹（右）指，調查反映港人對參軍的期望持續增長。（周皓宜攝）

陳壇丹指，調查反映港人對參軍的期望持續增長，建議駐港部隊能在開放日增加模擬軍隊或投考體驗，並設立制度讓港人可自願參軍，凝聚愛國愛港人士的力量，共同承擔保家衛國的職務。被問到會否考慮參軍，陳壇丹稱須視乎屆時年紀和體能是否適合。

民建聯立法會議員張國鈞認為，外交部駐港特派員公署可主動舉辦國際關係及國家安全等的教育及宣傳活動，特區政府亦要主動回應外國發表任何涉港事務的言論，迅速反擊虛假資訊及無理指控，迅速反擊虛假資訊及無理指控，以免國際社會產生誤會。