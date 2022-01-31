林鄭：徐英偉警覺性嚴重不足　辭職體現問責　建議中央免除其職務

港區人大代表洪為民疫情下的生日派對，掀起政治風波，涉事的民政事務局局長徐英偉今日（31日）辭任局長。特首林鄭月娥下午3時舉行記者會，公布「洪門宴」事件調查結果，她批評徐英偉警覺性嚴重不足，有違守則，今日已接受徐英偉辭職，並建議中央免除其職務。



徐英偉、區嘉宏、鄧以海無用「安心」

林鄭月娥表示，特首辦主任陳國基處理政治委任官員及廉政專員，公務員事務局局長聶德權處理4名公務員體系的官員，上周已收到資料，作出裁決及懲處，向中央人民政府報告。她指，應邀出席本身並不存在紀律問題，所有15名官員與洪為民，都有不同程度的工作關係，涉及科技、青年合作等。



林鄭月娥指，當日宴會出席人數高峰是9時後，有9位官員是於早段時間出席，即晚上6至7時左右、賓客很少時出現，打個招呼就離開；其中4位較晚出席但出席時間很短。發展局政治助理馮英倫出席時間較長。

另外，徐英偉、入境處處長區嘉宏、退休前休假的海關關長鄧以海，沒有使用「安心出行」程式，後兩者因未有進入餐廳而未掃「安心」。徐英偉傾談時無戴口罩；馮英倫自言由於有飲過酒，可能有參與唱歌，記不清有沒有全程戴口罩。

口頭警告政助馮英倫、創新辦馮浩賢

林鄭批評徐英偉警覺性、敏感度嚴重不足，有違政治任命官員守則，今日已收到徐英偉辭職信，她已經接受，並向中央政府建議免除其職務。林鄭說，徐英偉辭職體現問責制精神。

至於馮英倫，林鄭指，馮英倫當晚逗留超過4小時，作為政治委任官員，需避免在人多宴會上逗留，發展局局長將對其作口頭警告；另一名創新辦副總監馮浩賢，林鄭指出席活動本身是可以接受，可是他在1月6日下午收到強檢通知時，沒有馬上向上司報告，1月7日更回到辦公室，將同事置於感染風險中。創新辦將按公務員紀律程序，對其作口頭警告。

被問到「口頭警告」會否令人有「不痛不癢」的感覺，林鄭指，關於公務員紀律處理，不是行政長官的責任，有關今次宴會事件，是由公務員事務局局長調查，調查後的看法亦覺得認同其處理手法。她指，口頭警告都是紀律處分，看到馮英倫及馮浩賢所犯的性質未算好嚴重，公道起見她覺得都是適當的處分。

林鄭月娥。（余俊亮攝）

為何徐英偉自行辭職？ 林鄭：冇得代佢答

被問到為何是徐英偉自行辭職，林鄭指「冇得代佢答點解」，而今早才收到書面通知，亦留意到對方發出了聲明。她稱認同這種做法，這體現政治問責制精神及委任制度守則，官員要對個人行為負上個人責任，這體現問責精神，她是認同的。如果徐英偉不辭任會如何做，林鄭指假設性的問題不會回答，但主要官員任免，要經中央政府審批。

警務處處長蕭澤頤。（盧翊銘攝)）

林鄭：非主責疫情官員出席宴會可接受

被問到為何警務處處長蕭澤頤及入境處處長區嘉宏不需要懲處，以及是否接受蕭澤頤以警政為由出席宴會。林鄭指，今次按各官員的行為作調查，包括逗留宴會的時間和活動等，強調今次是政府內部紀律調查，與食衞局的調查沒有衝突。

她指，在1月初社會對疫情「放鬆咗」，認為並非主責疫情的官員，於1月3日出席宴會屬可以接受。她稱，蕭澤頤當晚6至7點已到達宴會，當時賓客稀疏，直接進入貴賓房。

她說，出席宴會與不同人士交流屬官員公務一部分，官員希望掌握不同界別意見，進行民政、警政和科技交流無可厚非，對蕭澤頤的說法沒有意見，但蕭曾提到「經一事、長一智」，相信日後要加強敏感度。對於區嘉宏未有掃「安心出行」，她說，區嘉宏沒有違反紀律問題，若食環署調查後發現違反防疫規定，會發出定額罰款。