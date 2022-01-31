徐英偉落鑊｜「洪門宴」調查報告將出爐　徐英偉突刪FB官方專頁

民政事務局局長徐英偉因出席港區人大代表洪為民的生日派對，捲入政治風波，被特首林鄭月娥要求休假至年初四（2月4日）。政府早前就「洪門宴」事件進行的內部調查，料今日（31日）將公布結果，徐英偉的去向將有定案，盛傳將離開官場。

徐英偉昨晚（30日）突然刪除其官方Facebook專頁，只能搜索到其個人帳戶。



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徐英偉官方Facebook專頁的最近兩篇帖文，是徐英偉在「洪門宴」被揭後發表的兩篇道歉聲明。他當時表示，需要為自己的錯誤行為負責，會汲取教訓，以後不能再犯，又說：「面對犯錯的自己，我在檢疫期間會認真、深切反思，我亦要加倍努力做好工作，不能辜負大家的期望。」

徐英偉因在1月初洪為民生日宴作長時間逗留，被視為密切接觸者，須送往竹篙灣檢疫隔離，林鄭月娥曾點名指對徐英偉表現感失望，是涉及「洪門宴」人士中，唯一一名仍未復職的官員。《香港01》早前引述消息，徐英偉將辭去民政事務局局長一職，料今日有公布。