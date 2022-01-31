洪門宴︱一文盡覽徐英偉等15官員下場　12人甩難　2人遭口頭警告

特首林鄭月娥今日（1月31日）公布洪為民生日派對事件內部紀律調查結果，其中民政事務局局長徐英偉已於今日向特首請辭，獲得接納，並上報中央政府。

據林鄭月娥說法，由於1月3日政府未收緊社交距離措施，而各人與洪為民都有工作上的往來或私交，因此單純「出席宴會」本身是可以理解和接受，但由於有涉事官員是抗疫主要官員，理應知道更多情況，提高警覺；亦有個別人士行為違規，須作懲處。

本文整合15名有份出席派對的官員面對的情況，當中只有3人被認為有犯錯，徐英偉自行辭任外，另有2人被口頭警告。



辭職（1人）：



- 民政事務局局長徐英偉

「罪責」最重。林鄭在開場發言中，花大篇幅說明1月3日是香港面對Omicron疫情一觸即發的情況，1月5日之前參加符合防疫規定的社交活動是可以接受。不過當時政府內部已嚴陣以待，政府於12月31日會議中，決定未有足夠理據收緊社交距離措施，但認為必須提醒市民加強警惕；1月3日下午政府高層開會，討論應對措施，當時司局長有份出席，理應比其他不出席的人士更掌握情況，更有敏感度，更有需要以身作則。民政事務局局長是核心小組成員，兩次內部會議都有出席，是責任僅次於食衞局的團隊。

林鄭直指，徐英偉在宴會上傾談時無戴口罩，批評其警覺性、敏感度嚴重不足，有違政治任命官員守則，今日已收到徐英偉辭職信，她已經接受，並向中央政府建議免除其職務。林鄭指，徐英偉辭職體現問責制精神。

▼15名出席官員「下場」一覽▼



+ 10

口頭警告（2人）：



- 發展局局長政治助理馮英倫

- 政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢

兩人在宴會當日的情況各異。其中馮英倫於宴會上長時間逗留，逾4小時，直至午夜才離開。據林鄭所指，馮英倫聲稱自己「飲了酒，記憶比較模糊」，記不清有沒有在非飲食期間除下口罩。

林鄭指，雖然馮英倫與洪為民有工作上的往來，以及有私人交情，但作為政治委任官員，理應留意疫情發展及政府呼籲，盡量避免在人多宴會上長時間逗留。不過考慮到他並非抗疫團隊成員，因此會要求發展局局長對其作出口頭警告。

至於馮浩賢，林鄭指馮浩賢是高級公務員，但非抗疫團隊主要成員，出席宴會的時間和活動，本身是可以接受。可是他在1月6日下午收到衞生防護中心的強制檢測通知時，沒有馬上向上司報告，在1月7日更回到辦公室，當日中午才前往檢測及休假，將同事置於感染風險中，處事有欠謹慎。因此林鄭認同公務員事務局建議，創新辦總監將按公務員規例，對馮浩賢作口頭警告。

毋須作任何紀律跟進（12人）：



- 財經事務及庫務局局長許正宇

- 廉政專員白韞六

- 警務處處長蕭澤頤

- 入境事務處處長區嘉宏

- 海關前關長鄧以海

- 民政事務局副局長陳積志

- 財經事務及庫務局副局長陳浩濂

- 創新及科技局副局長鍾偉強

- 政制及內地事務局副局長胡健民

- 政務司司長政治助理蕭嘉怡

- 教育局局長政治助理施俊輝

- 創新及科技局局長政治助理張曼莉

林鄭指，12人由於只在宴會早段賓客較少時出席，或較晚出席但逗留時間較短，期間有遵守防疫規定，包括使用「安心出行」及戴上口罩，並沒有參與感染風險高而會令政府尷尬的活動。當中區嘉宏、鄧以海未有使用「安心出行」，但據稱沒有進入餐廳內部。

林鄭又指，12人之中，除當時已退休前休假的鄧以海，其他人已於事後發出新聞稿，對為抗疫工作帶來額外負擔公開致歉。