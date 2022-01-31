洪門宴｜政助馮英倫被口頭警告　曾飲酒記憶模糊　忘有否除罩唱歌

「洪門宴」風波調查結果出爐，15名涉事官員中，除了徐英偉辭職問責，亦有兩名官員被口頭警告，分別是發展局局長政治助理馮英倫、創作辦副總監馮浩賢。特首林鄭月娥表示，當晚馮英倫在宴會逗留超過4小時至午夜才離開，因曾飲酒記憶模糊，忘記有否除口罩，「甚至可能有參與唱歌，都唔肯定有否戴口罩」，但考慮到他並非抗疫團隊成員，會要求發展局局長對馮英倫作口頭警告。



梁振英「愛將」 馮英倫稱與洪為民有私交

現年38歲的馮英倫是梁振英「愛將」，畢業於香港大學，主修歷史及政治，梁振英當年擔任行政會議召集人前，馮英倫出任其公務助理7年，之後亦有份協助梁競選特首。2014年加入政府，獲委任為發展局政治助理，至2017年續任，協助現任發展局長黃偉綸。

林鄭月娥在記者會表示，當晚馮英倫在宴會逗留超過4小時，直至午夜才離開，馮報稱認識洪為民多年，有工作關係亦有私交，但林鄭指作為政治委任官員，應留意疫情發展及政府呼籲，惟考慮到他並非抗疫團隊成員，會要求發展局長對馮英倫作口頭警告。

林鄭月娥。（余俊亮攝）

馮浩賢曾處武漢抗疫 赴生日會後無即時通報

至於創新辦副總監馮浩賢，林鄭月娥指對方是高級公務員，但不是抗疫團隊主要成員，他在宴會逗留時間及活動，基本上可以接受，但他在1月6日收到衞生防護中心通知要進行檢測，但沒有馬上向上司報告，並在翌日返回辦公室及檢測，將同事置於感染風險中，處事有欠謹慎，她認同公務員事務局的建議，由創新辦總監按相關規例對馮浩賢作口頭警告。

新冠疫情爆發初期，武漢封城，滯留在湖北省的港人達4000人，時任駐武漢經濟貿易辦事處主任馮浩賢，決定留守協助希望回港的港人，3個多月後才回港，表現備受讚賞。

在記者會中，林鄭被問到口頭警告會否令人有「不痛不癢」的感覺，林鄭回應指，關於公務員紀律處理，不是行政長官的責任，有關今次宴會事件，是由公務員事務局局長調查，調查後的看法亦覺得認同其處理手法。她指，口頭警告都是紀律處分，看到馮英倫及馮浩賢所犯的性質未算好嚴重，公道起見她覺得是適當處分。