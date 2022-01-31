區嘉宏甩難｜林鄭：僅餐廳外企15分鐘　非一錯再錯　調查違限聚否

特首林鄭月娥今午（31日）公佈「洪門宴」政府內部調查報告，民政事務局局長徐英偉出席宴會時沒有使用「安心出行」，亦沒有戴上口罩，被林鄭批評身為抗疫主將，警覺性、敏感度嚴重不足，徐英偉今日已辭任局長。不過，同樣出席宴會且沒有使用「安心出行」的入境處處長區嘉宏，則不用懲罰。



今次並非區嘉宏首次捲入聚會事件，去年區嘉宏出席恒大高層飯局違反限聚令被票控，被問到區嘉宏重覆犯錯，為何毋須處分，林鄭月娥稱，區嘉宏只是到場15分鐘，並一直在餐廳外站着聊天，沒有紀律問題，「唔能夠話佢『一錯再錯』，佢都無紀律問題，點樣有犯錯呢？」她指，若食環署日後調查後發現區嘉宏違規，會作出票控，她亦會再跟進情況。



區嘉宏無入餐廳無用「安心」

林鄭月娥在記者會表示，區嘉宏與前海關關長鄧以海於當晚9時半後到達，逗留時間很短，沒有進入餐廳，在餐廳外站著談話15分鐘就離開，沒有使用「安心出行」，兩人不涉及紀律問題，但如果署方調查後認為有違規，則可發出定額告票。

她說，目前食環署仍未完成調查，她知道社會關注事件，因此率先公佈內部調查，「當我已經有條件公佈時，我無理由特登唔公布內部調查，然後等食環署調查。」她稱，若食環署調查後發現區嘉宏違反防疫規定，會作出票控，而她會檢視是否需要作進一步行動。

林鄭月娥強調，向現場賓客錄口供並非紀律調查的範圍，食環署已向超過200名賓客發文件了解情況，若發現任何違規情況，相信食環署會採取行動。