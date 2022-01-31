洪門宴︱修例風波無人下台？林鄭：當日是顏色革命　不究責官員

特首林鄭月娥今日（1月31日）公布洪為民生日派對事件紀律調查結果，15名出席的官員中，民政事務局局長徐英偉「罪責」最重，已於今日提出請辭，另有2名官員被口頭警告。今次是自2012年前發展局局長麥齊光以來，相隔十年再有問責官員直接因醜聞下台。

記者會上，有人問到為何2019年修例風波中未有官員下台，是否存在雙重標準。林鄭反指當日的「黑暴」事件不應與今次事件比較，又指當日是一場「反中亂港分子發動的顏色革命」，形容不存在要追究官員個人的責任。



修例風波爭議多 林鄭：我們應該感謝警隊

修例風波中，特首林鄭月娥認為政府解說工作做得不佳，就此問題致歉。此外，在元朗7.21襲擊中，警方未有及時制止襲擊及沒有當場拘捕白衣人，警方曾公開承認表現與公眾期望不符。不過，事後沒有官員因修例風波而下台，主理修例的李家超更由保安局長升任政務司長。

林鄭回應時指，將今次派對事件和2019年的「黑暴」事件拉上關係，令人難以明白。她指：「政府很多政策，推行時都有爭議性，而且現在事實看來，2019年推動的條例（《逃犯條例》修訂）是有其理據，不過就被一些『反中亂港』人士藉此在香港製造事端，甚至近似進行一些『顏色革命』的行為。我們應該『感謝』很多的人士，包括警隊，都是堅守原則，堅守底線，令我們渡過這一次『黑暴』事件。所以並不存在要追究個人、負責的情況。」