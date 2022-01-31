徐英偉辭職｜田北辰料非個人決定　狄志遠：不懲處區嘉宏「奇怪」

政府就「洪門宴」內部紀律調查結果出爐，民政事務局局長徐英偉當晚沒有使用「安心出行」和戴口罩，有違問責官員守則，今日（31日）已主動請辭。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，徐英偉政治敏感度嚴重不足、有嚴重缺失，作為高級官員，自動辭職是較好的解決方法。

實政圓桌立法會議員田北辰認為徐英偉辭職並非其個人決定，只是今次事件，徐英偉是「最離譜」的官員，除了辭職別無選擇。新思維立法會議員狄志遠則認為入境處處長區嘉宏再次牽涉聚會事件，卻沒有任何懲罰，是「奇怪」及不恰當。



葉劉：廉政專員應少去應酬 隔離扣假期屬嚴重處分

葉劉淑儀指，高級官員特別是問責官員應該以身作則、「比白更白」，向市民樹立好的榜樣，對他們的要求亦比議員高，而徐英偉是負責抗疫的重要官員，如果普通書面譴責或者警告並不足夠，辭職是比較體面的安排。

至於其他官員的懲處是否合適，葉劉淑儀指要視乎其他官員逗留時間、有否進入餐廳及參與不恰當的群聚活動等，又稱林鄭月娥提到很多官員與洪為民有工作關係，但她不明白，廉政專員白韞六出席的原因，認為廉政專員應該盡量少去應酬。

她指出，部分官員早前需要扣減假期接受隔離，已經屬嚴重處分，因為政治任命官員只有20多日假期，扣減隔離日數後等於不能再放假，對於本身是公務員的官員而言，等同扣減工資。

田北辰：徐英偉最離譜 不認為辭職是個人決定

田北辰稱，徐英偉犯錯是政治敏感度不足，但不認為辭職是其個人決定。他解釋，徐英偉是主責防疫的官員之一，逗留時間最長，是最「離譜」的官員，在聚會中除下口罩周圍走更是防疫大忌，「除咗辭職，佢都無咩其他辦法。」

不過他提到，徐英偉今次除了導致政府形象受損外，對社會未有造成重大影響，反而一些監管不力、政策失誤的部門則完全沒有懲處，「咁出現虐兒個案，邊個孭飛先？」認為政府應檢討問責制的作用。

狄志遠稱區嘉宏多次表現不恰當 應受到懲罰

狄志遠認為，徐英偉自動請辭屬可接受和恰當的做法，能體現問責制精神，亦希望問責官員和高級公務員能日後加以警愓。

對於沒有使用「安心出行」的區嘉宏毋須接受任何懲處，狄志遠形容情況「好奇怪」和不恰當，因為區嘉宏一而再，再而三地有不恰當的表現。

至於對其他官員的處理是否合適，狄志遠稱問責官員及高級公務員有兩套不同的懲罰機制，對問責官員而言，最佳的問責方式是辭職下台，是國際上問責官員應有的表現，而公務員的懲處包括口頭警告及書面警告等。