預算案︱應再派消費券？　販商指如直接派錢市民會用作賭馬、打牌

財政司司長陳茂波將於今月23日發表新一份財政預算案，坊間自然關注他會否再派發消費券。美國克林信大學經濟系副教授徐家健今早（2月1日）於港台節目上表示，消費券對市民的「沖喜」作用比不上直接派錢，因後者可讓市民決定何時使用。不過有販商代表持不同意見，認為如果直接派現金，市民或會用作賭馬、打牌賭博用。



▼2021年10.1消費券第二期派發 新城市廣場有不少市民消費▼



+ 10

徐：超級市場成消費券「大贏家」無可厚非

徐家健指，派發電子消費券主要作用在於刺激本地消費及推動電子支付。他指，明白到坊間會質疑市民有「慣性消費」，只是將平日的消費額撥到消費券上，提振經濟效用不大，但他們省下開支後經濟狀況充裕了，也可把錢花在其他事情上。他認為，超級市場成為消費券「大贏家」的狀況是無可厚非，因為如何使用消費券，最終都要留給消費者決定。

不過徐家健提到，由於電子支付有固定的成本，平台或會向商戶收取費用，所以長遠來說商戶需要平衡收益與成本。他坦言如要在消費券和直接派錢中二選一，會覺得「都係現金好啦」，因市民收到後「唔使有其他考慮，到咗手幾時用都得，如果想大家開心啲，直接派啦」。

販商代表：如果直接派錢市民或會用作賭馬打牌

港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮則指，即使是未必有安裝電子支付平台的商販，都會因市民「用錢疏爽咗」而受惠，基層商戶生意額也可增加多達兩、三成，「買肉都買大嚿啲」。他又坦言，雖然電子支付本身並不難學，但對於一些整體利潤不高，而交易金額大的商戶，例如魚檔來說，安裝電子支付平台的吸引力不大，因為如果日後平台要收取收入指定比例的費用，涉及的款項都不少。

在消費券和直接派錢之間，陳錦榮認為消費券會較好，「如果係現金，啲人會拎嚟賭馬，打牌又有」，但消費券則限定要在指定時間內使用。