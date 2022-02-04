北京冬奧｜霍啟剛3子女「扮雪人」邊睇邊問　顏汶羽抱B睇直播

北京冬季奧運會今日（4日）晚上揭幕，本港政界紛紛發表感言，祝願圓滿成功。



體育、演藝、文化及出版界議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，疫情下能舉辦如此大型的運動會，作為中國人非常自豪。而民建聯立法會議員、北京市政協委員劉國勳則貼出2018年視察場地改裝時的照片。



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霍啟剛表示，疫情下要舉辦一個活動、一場比賽已經好不容易，要舉辦一個大型運動會更加係難以想像的複雜，指今日北京冬奧在如此艱難環境下舉行，準備好各項設施，展示國家近年成就，亦令各國代表隊賓至如歸，作為中國人非常自豪。

霍啟剛指，14年前亦親身到北京參與奧運，今日因疫情只能留港觀看直播，但小朋友在身邊邊睇邊問，亦是一個好有意義的過程，一齊認識冬奧、一齊為國家的壯舉驕傲。

劉國勳2018年視察 「水立方」變「冰立方」

民建聯立法會議員、北京市政協委員劉國勳，昨日（3日）率先貼出2018年視察場地改裝，其中2008年奧運游泳場館「水立方」改建為「冰立方」，將會舉辦冰壺比賽。劉國勳表示，看到場地改裝計劃時都滿心歡喜，可惜疫情關係未能親身到北京觀賞賽事。

民建聯主席李慧琼引述國家主席習近平致辭，指從2008年的「同一個世界，同一個夢想」到2022年的「一起向未來」，中國積極參與奧林匹克運動，堅持不懈弘揚奧林匹克精神，是奧林匹克理想的堅定追求者、行動派。中國通過籌辦冬奧會，成功帶動三億人參與冰雪運動，推動了區域發展、生態建設、綠色創新、人民生活改善，為全球冰雪運動發展開闢了更為廣闊的空間。

黨友顏汶羽則「抱B」收看直播，指開幕儀式由張藝謀擔任總導演，以構建人類命運共同體為核心表達，以簡約、安全、精彩為創作原則，立足於世界，展望美好未來，呼籲大家支持國家和中國香港運動員。

民建聯顏汶羽「抱B」看北京冬奧直播。（顏汶羽Facebook）

工聯會熱烈祝賀北京冬奧開幕，指今次主題口號是「一起向未來」，是中國向全世界發出「攜手共創未來」的時代之音。工聯會提到北京是世界上首個既舉辦過夏奧會又舉辦冬奧會的「雙奧之城」，寫下奧林匹克新的歷史。

立法會議員何君堯則表示北京冬奧的開幕儀式實在很莊嚴兼雅觀，中國向世人展示了一個共同的未來願景。