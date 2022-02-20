北京冬奧．持續更新｜習近平出席閉幕禮　中國壓美國晉金牌榜三甲

《01體育》持續更新關於北京冬奧的最新消息。

今天（20日）是賽事最後一天，最後一面金牌由芬蘭贏得，他們在男子冰上曲棍球決賽擊敗俄羅斯奧委會，首度奪得此項目金牌。總結獎牌榜，共獲9金4銀2銅的中國，創下參賽以來最佳成績，更力壓美國晉身金牌榜三甲。

冬奧閉幕禮展開，國家主席習近平出席。中國隊的持旗手是贏得男子速度滑冰500米金牌的高亭宇。國際奧委會主席巴赫閉幕致辭三度以中文向中國致謝，並宣布今屆奧運閉幕。



2月20日 更新

【21:34】現場奏起一曲《我和你》這首2008北京奧運主題曲。

【21:19】北京冬奧組織委員會主席蔡奇致辭後，國際奧委會巴赫致辭，他先以中文說一句：「謝謝中國」，發言中稱，「就算運動員代表的國家之間存在爭議，運動將我們連結在一起」。巴赫又指出要克服環球新冠疫情，「我們必須更快、更高、更強，而且團結一致」，他再說一句中文：「謝謝你們中國朋友」，並宣布今屆冬季奧運閉幕。

中國隊運動員進場盛況。（Getty Images）

【20:20】中國隊運動員進場，今屆賽事贏得二金一銀的谷愛凌成為眾人焦點。中國隊的持旗手是贏得男子速度滑冰500米金牌的高亭宇。

北京冬奧閉幕禮展開，國家主席習近平與國際奧委會主席巴赫一同出席。（Getty Images）

【20:03】北京冬奧閉幕禮展開，國家主席習近平與國際奧委會主席巴赫一同出席。

北京冬奧閉幕禮展開。（Getty Images）

【14:33】金牌榜總結，挪威以16金8銀13銅居首，德國則以12金10銀5銅排第2位，第3名是創下最佳成績的中國，獲9金4銀2銅。

【14:20】今屆冬奧最後一面金牌誕生，冰上曲棍球男子決賽，芬蘭以2：1反勝俄羅斯奧委會奪得金牌，這是芬蘭歷來首面男子冰曲金牌。

芬蘭面對強悍的俄羅斯奧委會，落後一球下連入兩球反勝奪金。（Getty Images）

【13:55】隨着美國選手迪甘絲（Jessie DIGGINS）在越野滑雪女子30公里賽奪銀，美國隊已沒有其他可奪金的項目，最終以8金10銀7銅共25面獎牌完成，令中國隊憑着9面金牌，鎖定金牌榜的第3位，創下自1980年首次參加冬奧以來的最佳成績。中國隊今屆最終獲15面獎牌，當中包括9金4銀2銅。

今屆冬奧目前只餘冰上曲棍球男子決賽尚未決出獎牌。

【13:45】北京冬奧今日閉幕，閉幕禮將在今晚8時於鳥巢舉行，國家主席習近平將出席，並再一次由張藝謀任總導演，歷時80分鐘。中國隊將由短道速滑男子500米金牌高亭宇，及女子由式滑雪空中技巧金牌得主徐夢桃出任持旗手。

香港則不會有運動員出席閉幕禮，港協暨奧委會表示：「由於北京2022冬季奧運會中國香港代表團的三位運動員已參與所有比賽項目，並於較早前已離開奧運村，為未來的比賽繼續訓練及準備，故不會出席20日晚的閉幕典禮。今次出戰冬奧的三位運動員年紀尚輕，在今次比賽中已全力以赴，對他們來說是一次非常寶貴的經驗，相信他們日後定能在國際體育舞台上走得更高更遠，希望社會大眾繼續支持他們。」

2月19日 更新

【21:55】中國花式溜冰組合隋文靜/韓聰，今天在雙人自由滑壓軸出場，奪得155.47分，兩日合計總分成239.88分，力壓俄羅斯勁敵，勇奪金牌，這是中國今屆第9金。

俄羅斯的達娜索娃/莫路索夫以155分完成自由滑，總分為239.25分。

【21:12】花式溜冰雙人次天賽事，昨日在短節目排第5的彭程/金楊，以138.74分完成今晚的自由滑，這是兩人的今季最佳成績，合共兩日總分為214.84分。爭金組合隋文靜/韓聰稍後出場。

彭程/金洋。（Getty Images）

2月18日更新

【21:35】中國花式溜冰組合隋文靜／韓聰在雙人滑短節目，獲得破世界紀錄的84.41分，排短節目第一位進入明日的自由滑；另一中國組合彭程及金楊則獲76.1分，以第5位進入自由滑。

【11:00】加拿大兩名選手最後一跳的得分亦未能超越谷愛凌，意味第三輪前已穩奪金牌，最終第三跳取得30分，贏得個人第二金。

【10:25】谷愛凌第二輪再改善分數，取得95.25分，鞏固榜首優勢。

頭兩跳也拿下逾90的高分，谷愛凌露出驚喜的樣子。（Getty Images）

【09:55】谷愛凌首輪登場，完成整套動作後激動地自我激勵，首跳取得93.25分升上榜首，得知得分後不禁歡呼。

【09:30】女子自由式滑雪U型場地技巧賽決賽，預賽首名晉級的谷愛凌，將會是最後一名登場的選手。

2月17日更新

【22:01】北京冬奧女子花式溜冰，俄羅斯美少女軍團未能壟斷。捲入禁藥風波的15歲俄羅斯奧委會選手華麗娃，在自由滑嚴重失準，總分跌至第4，失落獎牌。俄羅斯世界冠軍舒查巴高娃與隊友托路索娃包辦金、銀牌，銅牌由日本選手坂本花織奪得。

賽前大熱門華麗娃嚴重失準，跌出三甲。（Getty Images）

【21:56】捲入禁藥問題的俄羅斯選手華麗娃，最後出場，大失水準。多組跳躍動作出現失誤，至少兩次着冰失敗而跌倒。

【21:55】俄羅斯選手舒查巴高娃升上第一。

【21:44】日本的坂本花織總成績排第二，落後於俄羅斯選手托路索娃之後。尚餘兩名俄羅斯選手。

【21:26】日本的樋口新葉暫時領先。首名俄羅斯代表出場，托路索娃編排5組四周跳，難度極高。

【21:10】女子花式溜冰自由滑，即將由最後一組，短節目首6名運動員出場。

【18:30】女子花式溜冰自由滑，現正舉行。

【17:40】日本選手高木美帆在速度滑冰女子1000米打破奧運紀錄，今屆奪得3面銀牌後，終於坐正，為日本奪得本屆第3金。

高木美帆日前在團體追逐意外失金，今回一吐烏氣。（Getty Images）

【14:25】女子冰上曲棍球決賽，加拿大隊擊敗美國贏得金牌。加拿大隊首節已領先2：0，次節再拉開至3：0。美國在第二節尾段追至1：3，惟第三節一直未能取得入球。直至第三節尾段，加拿大隊2人被罰出場，美國一段6人對4人的強打（power play），加拿大隊一路以血肉長城陣死守至最後，完場前12.5秒美國終取得入球，追至2：3，可惜為時已晚，加拿大終以3：2封后。美國和加拿大男子隊分別在8強爆冷出局，女子隊的獎牌為兩軍挽回一點面子。

加拿大隊（紅衫）3：2力克美國，贏得女子冰上曲棍球金牌。（Getty Images）

【10:27】谷愛凌次輪再度交出接近完美的表現，取得95.5分，鞏固榜首位置。這位18歲美少女順利以首名成績躋身決賽，明早（18日）爭奪個人今屆冬奧第3面獎牌。

【09:35】谷愛凌出戰今屆冬奧最後一項賽事，力爭女子自由式滑雪U型場地技巧賽決賽席位。這名18歲的中美混血兒是第3名登場的選手，首跳錄得93.75分的佳績，隨即登上榜首。

谷愛凌以第一名佳績晉級女子U型技巧賽決賽。（Getty Images）

2月16日更新

【20:15】中國選手齊廣璞在自由式滑雪男子空中技巧賽奪金，是中國今屆冬奧第7金。

【11:40】高山滑雪男子迴轉賽第一輪，香港代表翁厚全在中途入彎角度判斷出錯，未能完成賽事，沒有資格參與稍後舉行的第二輪。

翁厚全未能完成迴轉賽。（港協暨奧委會）

2月15日更新

【22:42】女子花式溜冰個人賽短節目，俄羅斯選手華麗娃在禁藥風波下登場，雖有少許失誤，但最終仍以82.16分名列第一，首名晉級自由滑。她完成比賽後一度落淚。

她的隊友舒查巴高娃及托路素娃，分別排名第2及第4，日本的坂本花織則以79.84分的個人生涯最高分數，殺入前三。

【14:13】中國第6金！蘇翊鳴奪單板大跳台金牌。他在首兩跳分別得89.5及93分，總分182.5分領先。由於第3跳的選手無人能夠趕過，以至他在最後一跳前肯定奪金。

蘇翊鳴早前得銀牌，今回在大跳台項目坐正。（Getty Images）

【14:03】單板滑雪男子坡面障礙技巧銀牌的中國選手蘇翊鳴，在男子大跳台決賽發揮上佳水準。首兩跳後取得182.5分，總成績領先。

谷愛凌出戰今屆冬奧頭兩項已得一金一銀。（Getty Images）

【11:00】所有選手完成賽事，谷愛凌憑最後一跳得到一面銀牌，在今屆冬奧已奪一金一銀。金牌由瑞士選手格雷莫（Mathilde Gremaud）奪得，她的最佳一跳僅較谷愛凌高0.33分。

【10:48】谷愛凌順利完成第三跳。 她以86.23分升上第二位，無緣金牌。

谷愛凌靠最後一跳得到銀牌。（Getty Images）

【10:20】谷愛凌第二跳，在一次動作中落地時失平衡，倒在雪地上。她能自行起身滑下雪坡，看來沒有受傷。她這一跳只得16.98 分，第二輪後跌落第八位。賽事共有3跳，只計最佳成績一跳，她仍有機會爭取獎牌。

【9:45】谷愛凌出戰自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽，她在第一跳得69.9分，首輪後在11名選手中暫列第三。決賽原有12名選手出賽，但美國代表咸美爾（Marin Hamill）在預賽受傷，未能出戰決賽。

谷愛凌出戰自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽。（Getty Images）

2月14日更新

【20:40】自由式滑雪女子空中技巧決賽，中國選手「四朝元老」徐夢桃以108.61分的成績，為中國代表團獲得本屆冬奧第5金，追平了中國之前在單屆冬奧上獲得5金的歷史最佳成績。白羅斯的侯絲高娃（Hanna Huskova）以107.95分獲得銀牌。

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【16:45】自由式滑雪女子空中技巧預賽，徐夢桃拿下83.78分，預賽以第4位晉身決賽。

【16:15】早前奪得單板滑雪男子坡面障礙技巧銀牌的中國選手蘇翊鳴，轉戰男子大跳台預賽，最佳兩跳合共取得155.25分，以總成績第5位晉級明日的決賽。

【15:30】捲入禁藥風波的俄羅斯花式溜冰選手華麗娃（Kamila Valieva），國際體育仲裁法庭（CAS）宣布這名15歲的俄國選手可以繼續出賽。

【11:10】谷愛凌次輪同樣是首人出發，取得79.38分，登上第3位，穩奪決賽資格。

【10:00】早前因天氣關係延期的自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽，延至周一舉行，中國選手谷愛凌再度出場，首人完成賽事，首輪取得57.28分，暫列第11位。

2月13日更新

【23:40】女子速度滑冰個人賽500米決賽，美國選手愛蓮積遜（Erin Jackson）奪得金牌，亦是歷來首名踏足此項目頒獎台的黑人女性。這面獎牌也是美國自2010年以來，首面速度滑冰個人賽賽牌。中國隊兩位選手金京珠及田芮寧晉身決賽，分別獲得第12及第14名。

【11:40】香港第3位在北京冬奧登場的運動員翁厚全，出戰高山滑雪男子大迴轉賽，整個早上在大風雪下，雪道狀況不理想，許多選手都未能完成賽事，排在第62位出賽的他亦在早段失誤，未能完賽。翁厚全周三（16日）仍會出戰男子迴轉賽。

另外，受惡劣天氣影響，原定今日上演的自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽，將延期舉行，參賽的中國滑雪選手谷愛凌在社交媒體上透露賽事會順延至明天。

2月12日更新

【17:48】中國在本屆奧運持旗手之一，速度滑冰運動員高亭宇在男子500米項目，34.32秒刷新奧運紀錄，奪得中國本屆第4金。

持旗手高亭宇勇速度滑冰500米金牌。（Getty Images）

2月11日更新

【20:05】朱定文賽後表示，跟武大靖一起起跑已經是很大挑戰，雖然未能突破自己過去的時間，發揮不出自己最好的一面，但他都滿意表現。

【19:47】香港代表朱定文出戰男子短道速滑500米資格賽，他在第8組出賽，起跑時找不到節奏，首圈便被其餘3名對手拋離。最終，朱定文以44.857秒完成，得小組第3位，無緣晉級。同組的中國選手武大靖以40.23秒完成，首名出線，而意大利的施格爾（Pietro Sighel）就以次名晉級。荷蘭的賀基維夫（Dylan Hoogerwerf）就未能完賽。

【10:55】澳洲選手占士最後一跳僅得47.75分，留下平野步夢一個機會，這名23歲日本選手最後一跳表現接近完美，取得96分的高分，順利壓過對手奪金，首度贏得奧運金牌。

【10:25】平野步夢第二輪發揮穩定，拿下91.75分，僅次於澳洲選手占士（Scotty James）暫列次席。

【10:00】男子單板滑雪U型場地技巧賽，日本選手平野步夢預賽以首名晉級，可惜首跳失手，只得33.75分暫列第9位。

2月10日更新

【13:24】美國代表陳巍演出無懈可擊，奪得218.63分，總成績332.6分，奪得金牌。日本的鍵山優真及宇野昌磨，分奪銀、銅牌。羽生結弦得第四。

【13:18】日本選手宇野昌磨在總成績升上第一。日本小將鍵山優真以相當出色的表現，在總成績升上第一。接下來，是短節目打破世界紀錄的陳巍出場。

【13:10】「冰王子」羽生結弦連奪三屆冬奧金牌的希望，正式幻滅。日本選手宇野昌磨在總成績升上第一。

【12:38】男子花式溜冰自由滑，最後一組選手出場。

【12:22】羽生結弦在整套動作首兩跳，包括四周半跳及後內四周跳（quad Salchow），均在著地時跌倒。自由滑得分為188.06，暫時在總成績領先。

羽生結弦未能創歷史，四周半跳著地失敗。（Getty Images）

【12:17】羽生結弦挑戰史上首次四周半跳失敗。

【11:44】羽生結弦即將在男子花式溜冰自由滑環節登場。據奧運官網顯示，他的第一個跳躍動作，正是四周半跳（Quad axel）。他將挑戰史上首人在正式比賽，完成四周半跳。

【10:50】女子單板滑雪U型場地技巧決賽，中國選手蔡雪桐第一跳造出3輪最高的81.25分，以第4位完賽無緣獎牌，金牌則落在美國名將Chloe Kim手上。

Chloe Kim成功衛冕女子單板滑雪U型場地技巧金牌。（Getty Images）

【09:30】男子花式溜冰自由滑展開，日本「冰王子」羽生結弦將是第17位出場的選手，預料將於中午12：17分登場。

2月9日更新

【21:30】短道速滑男子1500米決賽，名將黃大憲以2:09.219的成績摘下金牌，加拿大杜博伊斯和俄羅斯奧委會的葉利斯特拉托夫分獲銀銅。匈牙利兄弟選手劉少林、劉少昂分列第四名和第六名，再度無緣領獎台。

金和曉臨衝終點才失平衡未能完賽，十分失望。（Getty Images）

【12：05】金和曉賽後受訪，表示自己已盡全力，賽前以完成賽事為目標，可惜最終只差一點，「好失望，目標係滑完」。與媽媽通電話時，聽到對方說以她為榮，一度感觸至眼濕濕。

【11：52】港將金和曉出場，她出戰女子高山滑雪迴轉項目初賽，高難度賽道考起不少名將，她成功越過前段及中段難度最高的部分，可惜尾段臨衝終點失去平衡，未能完成賽事。

金和曉賽後受訪表示自己已盡全力。（直播截圖）

【10：28】2014年冬奧女子高山滑雪迴轉金牌、上屆大迴轉金牌得主舒菲蓮（Mikaela Shiffrin）繼日前的大迴轉賽事後，再次出現失誤未有成績，這位美國名將3屆奧運首度空手而回。

【10：15】女子高山滑雪迴轉項目初賽展開，港將金和曉將在88位選手中排第86位出場。日前她入境北京後確診新冠肺炎，及後兩次病毒測試均呈陰性，可出戰今屆賽事。

美國名將舒菲蓮繼大迴轉賽後，今日再在迴轉賽失手出局，她失望得坐在雪地上好一段時間。（美聯社）

2月8日更新

【13：31】短節目完畢，美國的陳巍居首，兩位日本代表鍵山優真及宇野昌磨分列二、三，3人相差僅8.07分。備受矚目的羽生結弦排第8，落後陳巍逾18分，衛冕路極難行。

【13：18】美國代表、世界冠軍陳巍施展本賽季最高得分表現，以113.97分刷新短節目世界紀錄，較羽生結弦的111.82分舊紀錄，超出2.15分。

陳巍在短節目刷新世界紀錄。（Getty Images）

【13：11】日本代表鍵山優真首次參戰奧運，技驚四座。這名18歲選手在輕快的曲風中演出完美，獲得108.12分，暫列首位。

鍵山優真初登大舞台，演出充滿驚喜。（Getty Images）

【12：31】緊接出場的另一日本代表宇野昌磨演出水準，雖有些微失誤，仍獲得105.9分，暫時領先。羽生跌至第4。

【12：19】羽生結弦在短節目首個跳躍動作失誤，未能完成，而接下來的演出相當平穩，獲得95.15分，完成後排第2。

羽生結弦在短節目演出，似乎未表現出最高水準。（Getty Images）

【12：00】本屆冬奧焦點之一，日本花式溜冰王子羽生結弦，將在今午男子花式溜冰短節目出場。他排在第21位出場，預計於12:19分上陣。

【11：08】谷愛凌在第三跳得到94.5分高分，靠最後一跳後上壓過法國選手拿杜（Tess LEDEUX），奪得中國隊本屆第3面金牌。谷愛凌在最後一跳超水準，計算3跳中最佳兩跳，得188.25分。拿杜首兩跳分別得94.5及93而領先，最後一跳落地欠俐落，總分維持187.5，以0.75分不敵谷愛凌。

谷愛凌最後一跳，後上反先，奪得中國第3金。（Getty Images）

【10：35】谷愛凌在第二跳得到88.5分，暫時計算兩回合總分，跌至第3。

【10：20】自由式滑雪女子大跳台決賽展開，中國選手谷愛凌在第一跳得到93.75分，暫列第2。

滑雪女神谷愛凌選擇代表中國，在自由式滑雪大跳台衝牌。（Getty Images）

2月7日更新

【21：22】短道速滑在1000米決賽，中國隊3名隊員出擊。匈牙利選手劉少林，終點前力壓中國的任子威，率先衝線。惟裁判指劉少林兩度犯規，判取消資格。任子威、李文龍分奪金、銀牌。

任子威（右）在衝線時與匈牙利選手劉少林（左）短兵相接。（Getty Images）

【20：57】短道速滑女子500米決賽，中國的張雨婷得第四，與頒獎台僅差一。

【20：42】男子短道速滑在1000米準決賽，中國隊奪金希望武大靖在第二組以第三名衝線，但次名衝線的韓國選手李俊瑞亦犯規被取消資格，令武晉身決賽。決賽將由3名中國選手，對戰兩名帶華裔血統的匈牙利代表劉少林、劉少昂。

【20：37】男子短道速滑在1000米準決賽，任子威及李文龍在第一組分奪二、三名，但獲勝的韓國世界紀錄保持者黃大憲，被裁定超前時犯規，令任、李雙雙躋身決賽，爭奪獎牌。

韓國大熱門黃大憲（中）出線變出局，中國隊李文龍殺入決賽。（Getty Images）

【20：30】中國女子短道速滑選手張雨婷殺入500米決賽。

【20：15】中國男子短道速滑在1000米半準決賽，有驚無險晉級。武大靖、任子威及李文龍均在賽事中遇上意外而失速或跌倒，但同樣在裁判查看過程後，判其他選手犯規而以小組第二名晉級準決賽。

【16：00】羽生結弦現身首課操練。

羽生結弦日前抵達北京，現身首課操練。（Getty Images）

【13：00】中國年僅17歲小將蘇翊鳴出戰單板滑雪男子坡面障礙技巧賽決賽，首輪做出78.38分，第二輪發揮突出，取得88.70分。蘇翊鳴最後一跳拿下66.58分，未能超越加拿大選手柏洛特（Max Parrot）奪得一面銀牌，亦是中國隊今屆第2面獎牌。

小將蘇翊鳴勇奪單板滑雪男子坡面障礙技巧賽銀牌。（Getty Images）

【12：00】周日於花式溜冰團體賽失手的中國選手朱易，決賽再度登場，可惜兩度失誤倒地，最終取得91.41分。

【09：38】谷愛凌在自由式滑雪女子大跳台預賽登場，首輪取得89分，一度登上第2位，其後被英國選手繆雅（Kirsty Muir）壓過，暫列第3位。谷愛凌第2跳着地時，稍有失誤，右腳滑雪板脫掉，最終只得24.5分。這名18歲的選手第3跳取得72.25分，總分161.25分，順利躋身周二（8日）的決賽。

谷愛凌以161.25分躋身決賽。（Getty Images）

2月6日更新

【18：30】 國際奧委會確認，羽生結弦已抵達北京。

【17：10】 消息指，羽生結弦已抵達北京，準備周二展開的男子花式溜冰項目，出現在機場的他穿上日本代表團制服，獲網民指外貌清純像高中生。

日本傳媒TBS電視台報道指，有穿上防護衣的粉絲在機上迎接羽生，並在防護衣上寫上「歡迎羽生結弦」，未知網上流傳的羽生到埗相，他周遭的是粉絲或是防疫人員。有日本網民看畢報道後在Twitter呼籲：「希望中國的各位粉絲，若真的喜歡羽生，就不要接近他，始終還是有感染的風險。」

網上流傳羽生結弦抵達北京機場的照片。（twitter）

【15：21】 日本男子花式溜冰選手羽生結弦的行踪，一直受關注，有指他今日抵達北京。另外，賽會已公布周二早上展開的男子花式溜冰短節目出場順序，力爭衛冕的羽生會在第21位登場。

北京冬奧｜羽生結弦行踪極保密 日媒終露口風：就算擔心也無用

【14：30】 由美國入籍中國的女子滑雪選手谷愛凌，周一（7日）將出戰個人在冬奧首個項目——自由式滑雪女子大跳台。這位備受期待的18歲選手賽前表示，不覺得有壓力，會先以打入決賽為目標，「我滑雪不會在乎別人的表現，而只專注做好自己。」

羽生結弦的動向受盡關注。（Getty Images）

2月5日更新

【21：30】中國隊與加拿大﹑意大利及匈牙利在決賽爭奪獎牌，開賽早段立即發生意外，其後賽事重新開始，最終中國首名衝線，奪得首金。

【21：05】中國隊在準決賽第二組出戰，結果以第3名衝線，其後向裁判上訴，經過裁判觀看重播後，認為俄羅斯及美國有犯規，結果匈牙利及中國晉級決賽。

（Getty Images）

【20：36】中國隊出戰短道速滑混合團體接力賽半準決賽，派出曲春雨﹑范可新﹑武大靖及任子威出戰，中國隊第一組登場，造出2分37.535秒，以首名衝線，並刷新奧運紀錄晉級，其後被荷蘭隊再破紀錄。

【16：30】越野滑雪女子雙追逐賽（Skiathlon）是今屆奧運首項決出獎牌的項目，結果由挪威好手約赫（Therese Johaug）贏得北京冬奧首面金牌。

約赫奪金後激動地慶祝。（Getty Images）

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【開幕禮採排】