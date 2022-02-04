北京冬奧｜三港將為港出戰　港鐵、九巴送一年免費車票為三人打氣

北京冬奧今晚（4日）開幕，香港派出3名運動員，參與速滑及滑雪等項目。港鐵宣布，會向3名運動員送贈一年有效的港鐵免費車票，祝願他們再創佳績。九巴亦向3名港隊代表送出一年免費乘車證，祝願他們在北京冬奧闖出好成績。



港隊運動員於剛過去的東京奧運創出歷史佳績，東京殘奧亦有亮眼成績，港鐵當時已送出免費年票及終身任搭車票予運動員。

北京冬奧運動員亦已準備就緒，3名代表包括，參與男子500米短道速滑賽的朱定文、女子高山滑雪項目的金和曉，及男子高山滑雪項目的翁厚全。

北京冬奧｜金和曉測試轉陰性可訓練備戰 朱定文任開幕禮持旗手

港鐵表示，會向3名港隊運動員送出一年有效的免費車票，既感謝他們永不放棄的體育精神，亦祝願他們再創佳績。港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，希望藉著送贈車票聊表心意，為港隊打氣，並感謝他們長年累月努力，期望他們在冬季奧運會中創下佳績。

九巴說，為向3人表達鼓勵及支持，會送贈一年免費乘車證，祝願他們在北京冬奧勇創佳績。