抗疫基金6.0︱民建聯促盡快公布詳情　倡檢疫停工可獲一筆過津貼

政府上月底公布，將會發放第六輪「防疫抗疫基金」補助受防疫措施影響的行業。民建聯今日（2月6日）前往政府總部請願，要求盡快公布新一輪基金的詳情，並針對多個困難行業，提供更切實的援助。



民建聯前往政府總部請願，要求盡快公布防疫抗疫基金詳情。（民建聯提供）

提18項建議 涵蓋多個之前未受惠行業

民建聯立法會議員周浩鼎、李世榮、顏汶羽等人前往政總遞交請願信。他們就新一輪防疫抗疫基金，提出共18項建議，主要內容包括加大對餐飲業及表列處所的援助力度，補償他們於農曆新年黃金旺季關閉的損失；部份商戶如燒烤場等並非以食肆牌照形式經營的行業，並不受惠於過去多輪基金補助，未來也可納入受助範圍。一些被牽連的行業如農場、食物批發或供貨給食肆的商戶、菜欄、洗碗業及洗衣業等，政府都應給予一筆過的補助。

近日多區圍封檢疫期間，屢有打工仔反映「手停口停」，但又不受政府政策保障。民建聯建議將現時只適用於確診，並規定受僱但不享有有薪病假或自僱人士，可申請的一筆過恩恤現金津貼計劃，適用範圍擴大至受隔離檢疫或圍封檢疫影響的同類打工仔。此外，民建聯要求政府參考以往防疫抗疫基金的做法，向大廈的清潔及保安人員派發抗疫津貼，確保他們有適切的防疫裝備。

另外，民建聯亦要求政府為小巴業界、校巴供應商、賓館業、郵輪公司、運輸業界、街市檔戶提供補貼及支援，並把中小型地產代理從業員納入基金受助範圍。對於花農因取消年宵市場而造成的損失，他們建議在「為取消食物環境衞生署年宵市場及林村新春市場發放特惠金」，為特惠金設立一個較高的「保底」金額（10,000元）；並向受取消花市影響的本地花農發放一次性$25,000補助。

民建聯前往政府總部請願，要求盡快公布防疫抗疫基金詳情。（民建聯提供）

倡再考慮向中央求助

於就業機會方面，民建聯建議政府參考以往防疫抗疫基金提供的金融服務業創職位計劃，制訂會計行業的創職計劃，並特定針對旅遊業從業員，提供更多臨時就業職位。一些基層演藝人士因收緊防疫措施也失去了收入及農曆年期間從業機會，民建聯政府在新一輪防疫基金中，也為基層演藝人士提供抗疫支援。政府亦可增設臨時職位，讓失業人士可參與技術含量較低的抗疫工作，例如協助全港私人街市協助市民使用安心出行、協助包裝快速檢測包等。

中小學及幼稚園受到暫停面授課程影響，課後課程承辦商、興趣班導師及課外活動導師生計受到嚴重影響，民建聯建議為他們提供援助；政府亦可向學校持續增撥「抗疫特別津貼」，確保學校有足夠資源做好抗疫準備，包括進行深層消毒、抗菌塗層，以及添置各類抗疫設備等，減低日後復課後師生受感染機會。

民建聯最後提到，由於本港疫情十分嚴峻，每日確診人數居高不下，患者遍布全港，當中有不少屬於源頭不明個案，可見現時在社區仍存有多個病毒傳播鏈，因此期望政府重新考慮向中央政府提出請求，支援香港盡快進行全民檢測。此外，民建聯要求政府盡快推動把「安心出行」升級為「香港健康碼」，進一步完善內防擴散的措施。