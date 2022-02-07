財政預算案︱再派消費券？　許正宇：須作多方考慮不便詳談

立法會財經事務委員會今日（7日）召開會議，有議員關注到消費券問題，財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府目前仍在準備預算案，暫時未能透露太多詳情。



許：放寬強制隔離日數對業界有一定便利

選委界黃元山在發言期間問到，政府長遠能否將「數碼港元」與電子消費劵技術結合，推動本港電子支付市場。許正宇指，金管局正就「數碼港元」進行可行性研究，目標是今年中公布結果，交代初步想法。他指，政府去年派發消費券時，顯著令更多市民使用電子支付，但未來會否再派消費券則需要多方考慮，政府目前仍在準備下一財政年度的預算案，暫未能透露太多詳情。

政府上月底公布，本月5日起海外抵港人士強制檢疫期由21日縮短至14日。許正宇表示，當然關注隔離檢疫安排對人才流動的影響，但留意到政府早前宣布縮短隔離期措施後，業界反應不錯，認為這可令企業間的溝通或人員交往更為容易，政府會繼續在不影響疫情大局的前提下構思政策。

另有議員關注政府長遠如何增加庫房中長期稅收，舉例指可引入資本增值稅，許正宇，指擴闊稅基議題敏感，必須有多方討論及社會共識。他指，政府正研究引入差餉累進制，令經濟能力較高的市民繳交更多差餉，達到「能者多付」原則，如有具體消息會適時公布。