再派消費券？廠商會倡限用於旅遊等重災行業　工聯會促准交水電煤

新一份《財政預算案》本月23日公布，多個建制政黨促請政府再次派發電子消費券。民建聯立法會議員顏汶羽認為，政府可根據財政預算和上次消費券計劃所帶來的經濟效益，派發不少於5千元消費券；並為受強制圍封檢測影響、而須放無薪假的員工提供每人每日500元津貼。



工聯會立法會議員鄧家彪認為電子消費券須加碼到1萬元，並容許用作繳交水電及煤氣費等。他提倡設立失業援助金、取消薪俸稅暫繳稅，以及設立物業空置稅增加政府收入。 廠商會會長史立德則建議發放「定向」消費券，指定在受疫情重挫的行業使用，包括餐飲、旅遊、美容及健身服務等。



顏汶羽促向圍封檢疫居民發停工津貼

顏汶羽強調，派發電子消費券可以確保資助金額用於消費，反觀若果派錢，市民必定會預留部分金額作儲蓄，與派發消費券政策目標不同。他認為要簡化消費券申請手續，並容許更多電子支付平台參與。

顏關注現時不少受強制圍封檢測影響的市民，礙於當局不提供病假證明，被迫放無薪假或年假、甚至遭到解僱，促請政府向有關人士每人每日提供500元津貼，也建議政府派發失業援助金。對於勞工及福利局局長羅致光擔心停工津貼出現濫用情況，顏汶羽稱失望及莫名其妙，「唔通特登入去圍封範圍咩！」

他又提出增設外傭開支扣稅額、以及居所租金扣稅額，希望減低基層及中產的負擔。

鄧家彪倡消費券可繳水電煤 大企業徵特別稅

鄧家彪說新一波疫情比預期嚴峻，大大打擊經濟、民生和就業，促請政府派發1萬元電子消費券，並容許市民用於繳交水電及煤氣費等日常開支。他提到上一輪消費券由推出到首輪發放進度緩慢，認為倘再推，應研究如何加快流程。

他指政府拒絕推出失業援助金，只肯放寬綜援門檻，並不足以幫助所有因疫情停工的打工子女，建議政府為能夠提供解僱證明的人士提供津貼。他建議取消薪俸稅暫繳稅，並加設物業空置稅，打擊囤積居奇情況，同時增加政府收入。他又建議向每年盈利超過1億元的企業，加繳1%特別利得稅，預計每年可為政府庫房增加約60億元收入。

廠商會倡消費券「定向」 社協冀關顧SEN學生

史立德促請政府發放「定向」消費券，只限用於受疫情重挫的行業，包括餐飲、旅遊、美容和健身服務等，並容許將消費券轉贈有需要人士，達至扶貧效果。他希望新一輪防疫抗疫基金盡快推出，以及協助旅遊業界推出本地遊等。

社協社區組織幹事黃文杰表示，目前非牟利機構為有特殊需要（SEN）學童提供的支援服務費用昂貴，基層學生難以負擔，促請政府提供資助。她希望政府能分階段，為所有確診SEN的小朋友提供現金津貼。