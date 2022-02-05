再派消費券？陳茂波持開放態度：研究優化　失業援助料下周有公布

新一份《財政預算案》本月23日發表，財政司司長陳茂波今早（5日）在電台節目上表示，《預算案》除了處理疫情困難，盡可能支援中小企外，也須謀劃未來，支援經濟發展。他稱將就第6輪防疫抗疫基金向立法會申請撥款，料下周會公布詳情，不少支援基層的短期措施將在該輪基金中推出，政府正檢視有關失業援助金的建議。



至於《預算案》會否派發電子消費券，陳茂波稱政府持開放態度，目前正進行評估，若落實派發消費券，會研究如何達至更好的效果。



視乎社經狀況 若加派消費券須考慮優化

陳茂波指，新一份《預算案》須謀劃未來，穩住香港金融體系，同時發展更包容的經濟，提供更多入息和前途較好的「好工」，讓年輕人有滿足感之餘亦「搵到錢」。

被問到會否派發電子消費券，陳茂波說，社會對消費券的看法南轅北轍，目前政府持開放態度，是否派發須考慮到社會及經濟狀況，「要睇政府荷包負擔能力」。他指上一輪消費券計劃，有6成金額用於零售業，用於交通的比例不超過總金額1成，未來若派發消費券，要考慮如何達至較好的效果。

防疫基金6.0下周公布 料交代失業援助金

對於有政黨建議容許更多電子支付平台加入計劃，陳茂波指，更多平台參與會增加競爭，使平台向市民提供更多優惠，但同時當局籌備時間會更長。至於有商會提出「定向消費券」，規定消費券只可用於指定行業，陳茂波指要支援的行業不少，規定用途或增加行政和時間成本，又稱香港市民重視自由選擇，政府會因應市民意見作調整。

被問到會否推出失業援助金，陳茂波稱過去議會和勞工界曾提出類似建議，當局正檢視大家的建議，待防疫基金6.0出台時便會有詳情。