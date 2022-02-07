疫情｜民建聯函林鄭六招改善檢測安排　倡再邀「國家隊」支援

第五波疫情爆出歷來最多源頭不明個案，多區圍封檢測排長龍，民建聯今日（7日）去信特首林鄭月娥，要求政府多管齊下，縮短檢測輪候時間。

民建聯要求政府加快增設流動檢測站的審批過程、開設臨時抗疫職位及組織志願者隊伍協助抗疫、檢測站引入派籌及公布實時輪候狀況機制，又呼籲找內地防疫專家團來港，提供抗疫意見及指導，並向中央要求派人手支援採樣及檢測。



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民建聯在信中指，由於本港採樣能力及化驗能力未能應付需求，多區檢測站大排長龍，市民在寒風需排隊數個小時，而檢測站亦出現人群聚集，形容整體安排極不理想。

民建聯共提出六點建議，包括要求政府加快審批承辦商增設流動檢測站的申請過程，亦建議當局開設臨時抗疫職位，招募合適人士擔任前線抗疫工作，或與制服團隊商討動員參與大廈圍封或擔任檢測站採樣員，以至與地區團體合作組織志願者隊伍，分擔包裝和派發自願檢測包等後勤工作。

內地專家團去年到港考察第二日，第一站到香港國際機場，食衞局局長陳肇始（前右二）等陪同解說。（資料圖片／歐陽德浩攝）

倡設關愛隊及檢測外展隊

就檢測大排長龍，民建聯建議引入派籌及公布實時輪候狀況機制，透過互聯網實時公布各檢測站的輪候狀況，讓市民自行分流前往較人流較少的檢測站；他們建議亦設立「關愛隊」，照顧長者、孕婦、小朋友及長期病患者的需要。至於不適合到檢測站檢測的人士，民建聯建議設立「特殊檢測外展隊」，為各類院舍住戶、殘疾人士、智障人士及有特殊需要人士上門檢測。

民建聯又建議，港府馬上邀請內地疫情防控專家團再次訪港，就本港抗疫工作及措施提供意見及指導，並請求中央派員支援本港抗疫工作，特別向本港調派採樣及化驗人員。