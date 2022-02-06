疫情｜元朗廣場爆疫　市民排隊等檢測逾2小時　人龍長達300米

周六(5日)衛生署公布疫情蔓延到元朗廣場，商場内的潮館、牛角等都有職員確診，當局建議整個商場關閉消毒，曾經到訪商場的市民亦需接受強制檢測。

今早(6日)10時正，元朗市東社區會堂檢測中心已大排長龍，隊伍長達200至300米，有市民在排隊當中抱怨政府安排，亦有市民自備膠椅，在寒風刺骨的街上等候接受檢測。



2.6 疫情疫情蔓延至元朗，區內檢測中心大排長龍：



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本港疫情蔓延至元朗廣場，商場内的潮館、牛角等均有職員確診，當局建議整個商場關閉消毒，曾經到訪商場的市民亦需接受強制檢測，元朗市東社區會堂檢測中心今(6日)大排長龍。(鄭子峰攝)

梁先生1月31日在元朗廣場內的食肆內吃早餐，當日只逗留約15分鐘。(雲嘉晉攝)

市民曾逗留元朗廣場10分鐘 清晨趕往等候檢測

梁先生是第一次接受強檢，他1月31日在元朗廣場內的食肆內吃早餐，當日只逗留約15分鐘。而他今天在早上7時半已開始排隊，排了約2個半小時仍未能到達檢測中心內。他認為安排可改善，例如按照情況加開流動檢測站，或可以派發快速測試套裝，讓市民在家中自我檢測。梁先生表示本來已沒拜年，但未來強檢限期內的聚會亦會全部取消。

另一名等候檢測的黃先生也是第一次接受強檢的市民，他年初一在元朗廣場內逛逛約10多分鐘，但亦需要接受強制檢測。他指安排可以更加妥善，「你覺得咁樣安排好咩，排咗兩個幾鐘都未到，起碼唔好咁多人一次過聚埋一齊。」他也提到擔心在排隊當中受感染，「你話唔擔心(被傳染)就假，梗係會擔心啦，咁多人堆埋一齊。」

元朗區內的檢測中心大排長龍，有市民抱怨政府安排不善。(鄭子峰攝)

黃先生年初一在元朗廣場內逛逛約10多分鐘，但亦需要接受強制檢測。(雲嘉晉攝)

張先生表示今次的等候時間的確比以往長，但差別並不大。(雲嘉晉攝)

張先生則是早已預約的市民，因地盤工作需要，僱主要求定期接受檢測，他指預約長期爆滿，自己在年廿八晚才能成功預約。排在隊頭的他約花費了20分鐘，他表示今次的等候時間的確比以往長，但差別並不大。他亦擔心在等候期間遭到傳染，但笑言只可以「謹慎啲，小心啲」。張先生覺得政府可以開設更多檢測站，「應該要開多幾個檢測點，分散人流，起碼唔好咁多人聚埋一齊。」

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