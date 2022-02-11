梁振英：願與港青交換人生　在大灣區發展可參與中國與國際合作

粵港澳大灣區近年在國家支持下大力發展，全國政協副主席、前特首梁振英今日（11日）受訪時，被問到對有意在大灣區發展的年輕人有何建議。梁振英指自己經常願意與任何香港的年輕人交換人生，強調他們有絕對優勢，除了個人發展方面，更可以做很多事，例如參與中國與世界其他地方的國際合作。



他亦在節目中分享年輕時在英國求學的辛酸史，指當時雖然生活有困苦之處，但3年的生活亦十分有意義，令他大開眼界，獲益良多。他又指，香港可能是最多人到海外留學回流的地方，指他們將世界各地文化帶回港。



梁振英表示香港作為「超級聯繫人」，在促進文化交流方面有很大作用。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁振英在香港國際財經台的節目中受訪指，自己經常與年輕人講，自己願意與任何香港的年輕人、大學生，中學生交換人生，因為他們年輕、有活力的絕對優勢，更身在香港這個城市、亦是中國一部份，未來有很多事可以做。

梁振英表示，大灣區是一個廣大地區，包含很多城市。他表示，由於外資在香港設立公司很容易，香港可協助大小企業進入大灣區市場。他亦指，由於香港與大灣區各城市間有大量交通基建連接，令貨品進口香港後，可快速轉往區內各城市。

超級聯繫人對文化交流有很大作用

在文化輸出方面，梁振英指，香港有「一國兩制」優勢，令香港成為有效的「超級聯繫人」，而這除了在發展經濟，對文化交流亦有很大作用，可以將中國的其他部份與國際其他部份連結。

梁振英認為，年輕人到大灣區其他城市發展，除了可以有良好事業發展，更能把握中國發展及中外貿易機遇。

他稱，貿易是香港DNA的一部份，早在百多年前「南北行」時期已從事中外貿易，至今轉口貿易仍是經濟主要的一部份。他以日本食品為例，提到本港連續十多年是日本外銷食品的主要地方，除了本地市場銷售，亦有很大部份會轉口到第三地，特別是內地市場及南亞各地。