特首選舉｜梁振英拒評參戰否　需有遠見領袖把握國家發展最後機會

特首選舉3月27日舉行，全國政協副主席、前行政長官梁振英在今日（27日）的傳媒訪問中，仍正面回應是否有意參選。

梁振英指，香港未來有5年時間抓緊國家發展機會，香港需要有遠見的領袖把握這最後機會，又指應思考誰有能力帶回香港，強調帶領者不是單獨一人，而是整個政府團隊。



被問到是否有意參選，梁振英只表示，不會再重申其答案。（資料圖片／梁鵬威攝）

指特首選戰非「跑馬仔」：影響整個社會

梁振英接受《南華早報》的訪問時，被問到為何在政治層面愈趨高調時，他稱自己是既有知識，又有經驗解決香港問題，是「本地社群的一份子」（a member of the local community）。他不諱言認為自己對《基本法》、與香港相關的重要關係、中央以至內地都有一定認識，能有所貢獻。

被問及會否參選今次特首選舉，梁振英只說：「我不會再回答這問題，過去六年我已被問多次，我不打算重申我的答案。」報道提及，梁振英在前年10月接受訪問時，曾表示自己「現時」無參選計劃，但仍對本港政治有興趣。

梁振英在訪問中反問，「到底我們需要怎樣的行政長官？」他之後指，在此前應思考香港在未來5年香港會站在甚麼位置，稱這不是可以亂猜的問題，亦諷刺別人將選戰形容為「特首跑馬仔」，稱「這不是一個『到跑馬地押注在其中一隻賽馬』般的問題，因為會影響整個社會」。

特首林鄭月娥會否競逐連任是今次選戰的關鍵之一。（資料圖片／羅君豪攝）

認為特首選戰不應人為製造競爭

至於3月的選戰是否有競爭更好？梁振英表示，應該讓選舉自然發生，有多於一人參選就會有競爭，如果沒有第二名參選者，亦不需要製造競爭，「我不認為這應該是『人造』（artificial）的。」

梁振英在訪問中警告，指香港曾被不少問題困住，需要面向內地，透過參與國家的發展大局，將香港拉出困境。他稱，自己堅信未來五年會是香港參與的最後機會，呼籲大家應看清這一點。他強調，這關乎香港整體社會、經濟發展，以至下一代、年青人的就業及行業導向。

（右起）特首林鄭月娥、政協副主席董建華、梁振英、中聯辦主任駱惠寧。（資料圖片／梁鵬威攝）

未想過自己是選委會總召集人人選

在新選舉制度下，選委會增設總召集人一職，條件是此人須為國家領導人，目前本港只有全國政協副主席董建華及梁振英兩人合符資格。不過，梁振英稱沒考慮過自己是人選，據其了解，沒有人被問及是否有意擔任此職務。