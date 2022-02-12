曾鈺成嘆抗疫政治化：病毒共存實為動態免疫　淨土恐遭病毒包圍

疫情失控再激起「與病毒共存」的討論，不過建制陣營一面倒堅守「動態清零」原則，《人民日報》更發文批評若實行「共存」等同「躺平」，遑論與內地通關。立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成表示，有關討論變得極為政治化，呼籲要實事求事討論抗疫方針，認為觀乎「與病毒共存」的地方，都並非採取「躺平」態度。



曾鈺成分析「共存」的策略是透過疫苗接種，以及鬆弛有道的防疫措施，維持感染情況在可控的範圍內，繼而令社會產生「自然免疫」，以兩條腿走路，最終達至全民免疫。



他質疑要維持長期「清零」代價高昂，香港獨特的社會情況與內地不同，必定要走出自己的抗疫路，笑言質疑「動態清零」必然會招來政治不忠誠的批評，但他說香港無法跟足內地，反問「我哋係咪付得出呢個代價呢? 」



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香港一定要走出自己嘅抗疫路，一國兩制就係咁，唔能夠照搬外國，新加坡有啲嘢我哋都做唔到，坦白講。但我哋都唔能夠學足內地，香港有我哋嘅社會狀況、特殊位置，唔能夠學足內地。 曾鈺成：香港須走自己抗疫路

民建聯創黨主席曾鈺成。（盧翊銘攝／資料圖片）

願為「清零」付代價？質疑即被打為不忠誠

政府到深圳尋求中央援港抗疫之際，曾鈺成大談港式抗疫前路，他說在海嘯式爆發的情況下，鬧政府容易，委實很難辯護，認為現時對抗疫的討論有非常濃厚政治色彩，任何對「動態清零」提出疑問的人，都會被指政治不忠誠。但他呼籲大家冷靜思考，以科學角度看問題，反思香港是否可以做到內地模式，又反問抗疫時，是否毋須考慮香港獨有的開放及與國際接軌等優勢。

任何人對「動態清零」呢四個字提出咩疑問，都會受到來自一方面強烈譴責及攻擊，包括人民日報嘅署名文章，指香港有人質疑「動態清零」，文章講得好清楚，「動態清零」係最科學嘅選擇，香港一定要行動態清零。甚至有內地網紅大鬧特區政府想將香港帶去邊？想同內地通關係咪真嘅？如果真嘅，唔該你採取內地一模一樣嘅政策，喺抗疫問題上只有「一國」，沒有「兩制」，香港一定要跟晒內地！ 曾鈺成：抗疫討論非常政治化

他說，中央仍然好重視香港的國際金融中心地位，但目前已經有跨國企業因嚴厲的防疫措施而撤離，選擇到其他能夠自由出入的地方，「依家真係有問題......請嗰啲朋友，依家疾言厲色，批評特區政府點解唔跟足內地抗疫政策嗰啲人諗一諗，我哋跟幾耐呢？大家諗，要繼續清零，幾長時間無人知，香港要維持嚴格入境檢疫措施要幾耐呢？無人知，我哋係咪真係付得出呢個代價呢？ 」

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病毒「淨土」可持續？圍堵成本極為高昂

曾鈺成說，現時真正做到「動態清零」只有內地，而成功歸因於一系列獨特因素，包括國力、科技、資源、人力，以至於經濟發展，城市管治特色及市民配合程度。他指這套「內地模式」搬到外國都做不到，但同時質疑這套「清零」政策長遠是否可行：「防得幾耐呢？中國係咪真係可以做到滴水不漏呢？唔可能㗎喎，國家仲要同世界上其他地方要有交往㗎嘛，如果人地個個新冠病毒爆到七彩，你點樣防止到佢入到嚟呢？」

曾鈺成說，長期「清零」的地區風險愈來愈高，因為低感染，意味著人群「免疫力」較低，假設內地真是維持到「動態清零」，但病毒卻在外國長期存在，他反問內地真是可以「獨善其身」圍封起整個國家？隨著病毒變種，傳播力愈來愈強，若果每次有輸入個案便圍堵，進行全民檢測，成本將非常高昂，代價並不低。

一個地方如果受感染嘅人數愈來愈多時，整個社會的免疫能力也會提高，相反，如果一個地方或社會受感染人數很低的話，萬一有病毒走入嚟嘅話，成個社會嘅抵抗就低咗好多，（現實）就係咁。 曾鈺成：長期清零令社會免疫力低

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「共存」非躺平：鬆弛有道達致「動態免疫」

曾鈺成進一步為「與病毒共存」的策略辦解，指目前社會對抗疫策略討論二分化，「清零」支持者認為「共存」等於對病毒投降，不積極抗疫。但他指實際上，實行「與病毒共存」的地方並非「躺平」，而是透過提升疫苗接種率和「自然免疫」的方式，達至全民免疫，同時對經濟不會造成重大影響。

唔係完全放開晒，由佢（感染人數）一條直線上，上到人人染晒疫，就人人都免疫啦。唔係咁！佢係放下又收下，放下又收下，咁就達到一個動態嘅全民免疫，呢個係佢哋嘅策略……我哋認定佢叫做「與病毒共存」的地方，佢都唔係躺平，絕對不是躺平！ 曾鈺成：共存是「動態全民免疫」

曾鈺成說，採用「共存」不可能撒手任由感染、重症及死亡個案失控飆升，相反是使用鬆弛有道的措施令疫情以可控的速度「爆發」，所以限制措施因應疫情波動會反覆收緊、放鬆，務求不為醫療系統帶來不能承受的壓力。

谷針、感染兩條腿建立「全民免疫」

曾鈺成指「躺平」任由疫情蔓延「任何政府、任何地方都唔能夠承受」，所以「共存」的國家其實一直透過「收放」控制疫情，以雙重路徑達致「動態全民免疫」的目標，包括谷針及感染，而後者是有代價的，所以不能任由疫情失控爆發，即使可加快自然免疫的形成。他舉例英國發展到今日，確診者毋須強制隔離「係有個過程，唔係一開始就係咁！」

而現時這些「共存」國度基本是做到「動態全民免疫」，染疫只須「匿喺屋企幾日就沒事」，市面則可以放鬆限制、生活如常，令經濟不受打擊。曾鈺成說，在這種情況下，重症和死亡率處於最低數字，病毒最終變成如傷風感冒等風土病，不會對醫療系統造成不能承受的壓力。