安老院舍爆疫︱羅致光：暫未能每天快測　籲私家醫生優先到診打針

第五波疫情持續擴散，蔓延多間安老院舍。勞工及福利局局長羅致光表示，新一波疫情至今超過30間安老院舍出現感染，每天約10間安老院舍出現確診或初步確診個案，主要是涉及職員，但院舍接種率非常低，截至年初三只有約21%至22%，而安老院舍院友平均年齡為80多歲，若不盡快打針及檢疫隔離，或出現大量死亡個案，情況令人擔憂。



羅致光今早（12日）出席電台節目時指，現時已向院舍派發快速抗原測試劑，每3天一檢，目標希望在一星期後做到每天一檢。他稱，目前輪候接種疫苗的安老院舍院友有3,000至4,000人，呼籲私營機構的醫生優先抽時間到院舍協助接種。



羅致光指截至前日，輪候接種疫苗的安老院舍院友有3,000至4,000人，但全港有近1,000間安老或殘疾人士院舍，相當分散，打針的流程不簡單。 他說目前最大的挑戰是疫情發展迅速，要在短時間內提升安老院舍接種率，為大量長者接種疫苗，呼籲私家醫生訂立優次，抽時間到院舍協助為長者做打針前的評估及接種疫苗。

目前本港已有一間安老院舍正試行原址檢疫，羅致光表示，會審視個別院舍的客觀環境和人手是否適合原址檢疫，包括是否設有「梗房」、有清晰的分隔及空氣流通是否符合標準等。他指未來如有需要，也會考慮縮短檢疫時間，安排檢測結果持續呈陰性的院友和員工離開檢疫設施，返回安老院居住和工作。