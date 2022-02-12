拒打針可被炒︱政府改口非針對疫苗氣泡　羅致光認涵蓋其他打工仔

政府計劃修訂《僱傭條例》，減少因疫情引起的勞資糾紛，修訂範圍包括若果僱員拒絕接種疫苗、未能上班而導致遭解僱，不被視為「不合理解僱」。勞工及福利局局長羅致光今早（12日）出席電台節目承認，在「疫苗通行證」實施後，因為所涵蓋處所的人士均須打針，換言之員工沒打針遭解僱，即使不修例也不違法。



所以，修例變相針對「疫苗通行證」以外打工仔？羅致光沒正面回應，僅表示個別例子要由法庭判斷。至於現有法例保障孕婦不被解僱，羅指會研究若孕婦因不打針而被解僱，會否構成間接歧視，正考慮孕婦可否獲豁免。



「譬如喺『疫苗護照』包含一啲工種，唔需要修改法例，因為今日有法例限制，某些人要打咗針先至可以喺嗰個地方工作。作為僱主，無地方安排呢個同事工作，佢亦不能夠工作，在法例上佢不會被視為一個不合理解僱。 羅致光

林鄭曾解釋修訂配合疫苗氣泡：否則僱主會犯例

被問到修例是針對受「疫苗通行證」影響的工種，抑或所有工種，羅致光稱，按照現有法例，「疫苗通行證」一旦實施，包含的工種因不打針而無法前往工作地點，變相僱主無法為員工安排工作，即使解僱員工在現行法律上已不屬於「不合理解僱」。他說，修例草案難以列出具體例子，最終要由法庭作判斷。

羅致光的說法明顯有別於特首林鄭月娥周二（8日）在記者會公布計劃修訂《僱傭條例》的解釋。她當時說，有關修訂是因應僱員未來受「疫苗通行證」影響須打針才可上班，但他們拒絕接種疫苗導致被解僱，修例旨在令這種情況不再被視為「不合理解僱」：「即是說如果僱員不合作，僱主都無辦法，否則僱主都會犯例。」

封區津貼不可行 羅：5%濫用已構成大壓力

羅致光指，接種疫苗指引未有列明孕婦不適宜接種，但目前有法例保障孕婦不被解僱，會研究若僱主若解僱未打針的孕婦會否構成間接歧視，正考慮會否豁免，另外持有醫學證明不適宜接種疫苗的員工也可獲豁免。

被問到有蠶豆症患者，擔心接種疫苗後會出現過敏，但不獲醫學證明豁免，修例會否處理有關灰色地帶。羅致光指這些情況不屬灰色地帶，強調接種疫苗涉及公眾利益，不能因害怕而不打針，「純粹我驚就唔做嗰樣嘢，無其他客觀因素，唔可以用心理因素就唔打。」

另外，羅致光曾稱向圍封強制檢測人士發放停工津貼不可行，擔心會出現濫用情況。他今日就有關言論再作澄清，指任何制度都會出現濫用情況，政府不會因為出現濫用情況而不推行社福政策，但問題在於今次疫情爆發，每一項防疫工作也非常緊張，只有出現5至10%人士濫用防疫措施，便會大大增加檢疫壓力，對防疫工作構成很大影響。