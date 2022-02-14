專訪｜湯家驊：疫下選特首欠公平可考慮推遲　5年行會生涯非孤狼

特首選舉提名期本周日（20日）展開，但政圈盛傳的熱門人選仍按兵不動，行政會議成員、民主思路召集人湯家驊接受《香港01》專訪時明言，對疫情肆虐下舉行特首選舉抱有疑問，因全民集中火力抗疫下，參選者亦難與市民接觸，對選舉公平性構成一定影響。他認為除非全國人大常委會作特別決定，否則按《基本法》規定，無法讓本屆政府任期延長。



出任行會成員近5年，湯家驊說，並非事事可影響施政，但亦非無影響力，認為政策經反覆討論，再達到較平衡的結論也算是成就。他強調，自己並非行會內唯一不同的聲音或「孤狼」，但基於行會保密制欠透明度，令外界對行會有很大誤會。



湯家驊。（廖雁雄攝）

訪問在2月上旬進行，湯家驊坦言對特首戰仍未敢下注，強調只是發表個人觀感，按政治倫理分析，他心中正有一個大疑問：

如果你問我心嗰句，我覺得今日我哋香港正面對咁嚴峻嘅疫情，可以講開埠以來最巨大挑戰，咁嘅情況我哋需要同心協力打贏疫症。而家做一個全面競爭性嘅選舉，係唔係真係符合實際情況？對某啲人係唔係公平呢？ 湯家驊

湯家驊指，在疫情下舉行選舉，對參選人、選委、市民都很困難，目前整個政府在全力抗疫，即使特首林鄭月娥亦無時間思考選舉之事。他感嘆地說，可惜《基本法》沒有條文可讓本屆政府延續。

推遲選舉值得考慮

對於是否適合舉行特首選舉，他說暫時「沒有答案」，但假如有人向他提議可否推遲選舉，「我認為自己嘅即時反應，會認為值得考慮」。不過，他強調自己對《基本法》的理解，無法將特首選舉延至明年，除非人大常委會作出特別決定，以至修改《基本法》條文。

被問到若先讓林鄭連任、容後再算是否可行時，身為林鄭智囊的湯家驊即稱「唔敢講」，但留意到特首在任期中途改選並非前所未見，人大常委會當時亦曾就改選作解釋。不過他連忙稱目前未經深思熟慮，未找到令自己感到滿意的答案，不敢作過份評論。

冀新特首集中力量抗疫

湯家驊早前曾撰文提到理想特首條件，認為最重要是讓香港恢復元氣，不再造成內部分化、對立，因為目前最重要做好抗疫。湯家驊去年曾撐林鄭連任，讚現屆政府最開放，問到林鄭月娥與前特首梁振英誰更適合出任特首，湯家驊表示不敢判斷，強調每個人都有其長、短處，此時勉強比較並不公平。

湯家驊自言，不認為自己在行政會議成員當中是「孤狼」。（資料圖片/政府新聞處）

任行會成員影響施政 有「六成成就感」

加入行會將近五年，湯家驊坦言，在影響施政方面「唔可以講話成功，但都唔可以話係失敗」，並給出「六成左右」的成就感。他指自己並非事事可以影響政府施政，但亦不是無法發揮影響力，例如行會成員身份在社會發聲，仍有一定影響力。他指，如果特首對他事事言聽繼從未必是好事，反而在大家反覆討論，再得到較平衡的結論，亦是一種成就。

「如果大家以為我係行政會議裏面、唯一唔同嘅聲音，我覺得呢個推論係錯誤嘅，我唔覺得自己係一個孤狼，lone wolf」。他認為行會內很多人看法中肯，亦有人與他理念相近，但行會保密制度缺乏透明度，令外界對行會的工作及性質，一直以來有很大誤會。早前，另一行會成員葉劉淑儀亦有在社交媒體留言，反擊網民對行會成員抗疫失敗的批評。