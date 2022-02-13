疫情失控特首戰須押後？譚耀宗：規模小無需要　政界提三方案處理

距離特首選舉提名期展開只有一星期，惟本港疫情已失控，每日確診個案上千宗，當社會疲於奔命抗疫，3月27日是否仍適合舉行特首選舉？全國人大常委譚耀宗表示，暫時看不到有需要押後，因特首選舉規模較小，相信會如期舉行。

據悉，近日建制圈子至少提出3個方案，應對疫情對選舉衝擊，其中兩個都頗為敏感，包括仿傚兩年前押後立法會選舉方式，由全國人大常委會作出「決定」，延任現屆政府任期。



官場指第五波疫情令北京始料不及

特首選舉提名期本月20日開始，至3月5日，至今未有具份量人士宣布參選，根據《行政長官選舉條例》第11條，倘提名期結束時並無候選人獲有效提名，須在提名期結束後的第42日定為新投票日，即最快是4月17日。

有官場中人指，第五波疫情令北京始料不及，對特首選舉開打都帶來一定影響，至今未有計劃改期，要視乎北京想法。近日有建制人士私下提出，應對疫情對選舉衝擊有不同方案，一是押後選舉，只要無人取得188票提名入閘，提名程序便要推倒重來。

第二個方案在政治上極為敏感，港府可仿照兩年前以疫情為由押後立法會選舉，把特首選舉押後，再由全國人大常委會作出「決定」，延任現屆政府任期至半年或一年不等，待疫情穩定後，再重啟選舉程序。

第三個方案是協商產生特首，根據《基本法》第45條，行政長官在當地通過選舉或協商產生，由中央政府任命。全國政協副主席、前特首梁振英去年接受訪問時表示，特首可以由協商產生，跟足《基本法》，英國人亦毋容異議。

特首選舉提名期本月20日展開。（資料圖片）

葉國謙：選舉接觸面少 延期機會不大

全國人大常委譚耀宗接受查詢時表示，未聽過特首選舉會押後，亦看不到有需要，始終特首選舉規模較少，只涉及1,500名選委，與立法會選舉牽涉大量選民、參選人不同，預計3月仍可舉行選舉。至於由人大作決定或協商產生特首，他相信機會較微。

行政會議成員、民建聯葉國謙同樣認為，特首選舉接觸面較少，延期機會不大。對於在疫情肆虐下競選，會否阻礙選舉工程，葉國謙說任何參選人都要面對同一境況，沒有不公問題。至於北京會否出手延後選舉，他稱人大常委有權作決定，不會說一定無可能。

建制：新特首選舉有標誌性意義

有不願具名的港區人大代表表示，今次是完整選舉制度下首場特首選舉，是落實「愛國者治港」重要一步，具標誌性意義，不太可能由協商產生特首，而且北京雷厲風行改革香港選制，重新構建1,500人選舉委員會、增設資格審查，有必要經過實踐驗證。

行政會議成員湯家驊則指，回歸以來未試過協商產生特首，相關程序、如何協商全部沒有先例可循，爭議性很大，甚至會引起未必可處理到的混亂。至於押後選舉，湯家驊說理論上可以，但這等於壓縮新一任特首籌備新政府工作，對來屆政府來說是不公平、不尊重。

有選委提到，選委會設有「總召集人」，由擔任國家領導職務的選委擔任，必要時召開會議，處理特別情況下法律未能處理的問題，但至今未有公布誰人出任，未知此「兜底條款」是否適用於深陷疫情危機的香港。